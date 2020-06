Caruso (Lega): “Capannori, eventi non solo in piazza Moro”

Eventi in tutta Capannori e non solo in piazza Aldo Moro. Lo dice il consigliere comunale della Lega, Domenico Caruso commentando il programma di iniziative dell’amministrazione comunale. “E’ notizia di questi giorni che l’amministrazione comunale sta preparando un calendario di appuntamenti per la stagione estiva con cinema all’aperto, mercatini e street food che si svolgeranno soltanto in Piazza Aldo Moro. Alcuni commercianti – afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso -, mi hanno espresso la preoccupazione che la decisione di concentrare le iniziative solo in Piazza Aldo Moro sia senza dubbio penalizzante per le attività commerciali situate in altre zone della città poiché l’afflusso dei cittadini, in occasione degli eventi, avverrebbe prevalentemente nella zona prescelta con conseguente beneficio per le sole attività ivi localizzate”.

“Da parte mia – spiega Caruso -, condivido e faccio proprie quelle preoccupazioni e auspico che gli eventi siano programmati anche in altre zone come il centro storico, Guamo, Segromigno e altre frazioni poichè sono presenti sia spazi adeguati sia esercizi commerciali messi a dura prova dalla crisi e che solo la solidarietà della comunità di appartenenza può aiutare. Per queste ragioni, ho presentato una interrogazione urgente al Sindaco chiedendo che nella predisposizione del calendario degli eventi estivi siano interpellati commercianti e associazioni di categoria che potranno dare le indicazioni più opportune per la migliore riuscita delle manifestazioni che tutti ci auguriamo”.