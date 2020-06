Donazione del Lions Club Lucca Le Mura all’associazione “La Luna”

Un contributo concreto quello del Lions Club Lucca Le Mura nei confronti dell’associazione La Luna, impegnata a sostenere i bisogni delle donne che hanno subito violenza. “Il Lions Club Lucca Le Mura – ha esordito il presidente Guglielmo Menchetti – da sempre ha a cuore questo tema per cui pensare a La Luna per realizzare un nostro service è stato immediato”. In particolare, come spiega ancora Menchetti “il nostro contributo economico, pari a duemila euro, sarà impiegato dall’associazione per l’acquisto di materiale necessario per le case rifugio, come lavatrici, frigoriferi”.

La raccolta fondi per le case rifugio è stata realizzata lo scorso 8 febbraio nell’auditorium del Boccherini durante lo spettacolo benefico “Quando potrò baciarti. Viaggio lirico narrativo nel mondo di Suor Angelica”, che ha avuto come protagonisti il soprano Silvana Froli e l’attore Nicola Fanucchi.

Soddisfazione da parte della presidentessa de La Luna, Daniela Caselli, che ha ringraziato il Lions per questo “importante contributo”