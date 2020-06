Dalla Mirco Ungaretti Onlus un defibrillatore per la polizia municipale di Capannori

Nella giornata di ieri (20 giugno) l’associazione Mirco Ungaretti Onlus ha donato un defibrillatore al comando di polizia municipale di Capannori. Inoltre, tutti gli agenti di Capannori nelle prossime settimane seguiranno il corso per usarlo come correttamente.

Un plauso per il gesto arriva dal sindaco di Capannori, Luca Menesini: “Questo vuol dire – spiega – personale sempre più qualificato nell’interesse di tutti i nostri cittadini. Per l’amministrazione, era presente l’assessore Serena Frediani, insieme alla comandante della municipale Debora Arrighi. Grazie all’associazione e, come sempre, complimenti per il grande impegno per la comunità. Quello che facciamo è lo specchio della grande comunità che siamo“.