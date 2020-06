Rivoluzione nelle parrocchie della provincia: il vescovo comunica 30 nuove nomine

Domenica di ‘rivoluzione’ nelle parrocchie lucchesi. Cambiano sede 30 parroci del territorio dalla Piana di Lucca alla Versilia.

Sono 30 le nuove nomine comunicate dall’arcivescovo Paolo Giulietti a parroci e comunità in questa domenica (21 giugno): 14 riguardano l’area pastorale della Piana di Lucca, 4 l’area pastorale della Valle del Serchio e 12 l’area pastorale della Versilia. Durante le messe domenicali, nelle comunità interessate, è stata infatti data lettura degli avvicendamenti previsti; essi diverranno effettivi tra settembre e ottobre, con le liturgie degli “ingressi”, secondo le opportunità e le misure di sicurezza che saranno da osservare in quel periodo.

Monsignor Giulietti così spiega la decisione: “Prosegue l’impegno di riforma intrapreso dalla diocesi; le nuove nomine sono a misura di comunità parrocchiale, secondo il nuovo assetto istituito col decreto del 12 maggio scorso, e vanno in direzione di una vita pastorale più integrata e con maggior spinta missionaria. A tutte le comunità coinvolte, chiamate al distacco da presbiteri amati e all’accoglienza di nuovi pastori e nuove situazioni, giunga il mio incoraggiamento, il mio affetto e la mia benedizione. I santi patroni delle nostre parrocchie e la Vergine Maria custodiscano tutti nella fedeltà al Vangelo, nella comunione ecclesiale e nel servizio fraterno”.

Area Pastorale Piana di Lucca

Monsignor Marco Gragnani, 64 anni, lascia dopo 23 anni la parrocchia di San Marco, il cui nuovo parroco è Don Jaime Javier (Giacomo) Tarazona Huerta, già da 7 anni collaboratore di monsignori Gragnani nella stessa San Marco.

Don Franco Cerri, 82 anni, lascia la parrocchia di Lunata dopo 19 anni. Don Marcello Franceschi, 59 anni, già parroco di Capannori, Paganico e Tassignano dal 2010, è nominato parroco moderatore anche di Lunata e guiderà l’intera comunità parrocchiale con don Michele Fabbrini, 43 anni, fino ad oggi collaboratore a Castelnuovo di Garfagnana.

Monsignor Mauro Viani, 78 anni, lascia dopo 12 anni la parrocchia di San Donato a Lucca.

Monsignor Gragnani, don Cerri e monsignor Viani si dedicheranno al servizio della cattedrale di San Martino e all’animazione della chiesa di San Giusto in Lucca.

Don Nando Ottaviani, 54 anni, lascia Coreglia Antelminelli dopo 20 anni ed è il nuovo parroco di tutte le parrocchie della comunità parrocchiale del Compitese (eccetto Castelvecchio): suo vicario parrocchiale è nominato Don Bernard Hategekimana, giovane sacerdote fidei donum rwandese, finora a San Giovanni Bosco in Viareggio.

Don Renato Monacci, 56 anni, è il nuovo parroco di San Donato in Lucca; lascia dopo 7 anni Matraia, Ciciana e San Pancrazio. Monsignor Agostino Banducci, 75 anni, già parroco di Marlia, è nominato parroco moderatore di Marlia, Matraia, Ciciana e San Pancrazio; con lui guiderà l’intera comunità don Luigi Bandettini, 56 anni, che dopo 20 anni lascia il Compitese.

Don Giovanni Michelotti, 31 anni, è il nuovo parroco di San Pietro a Vico e coordinatore della comunità parrocchiale, dopo un anno di collaborazione con don Luigi Sonnenfeld, 80 anni, il cui ministero si svolgerà prevalentemente a Viareggio.

Infine don Luca Giambastiani, 56 anni, è nominato collaboratore pastorale nella comunità parrocchiale di Monte San Quirico, guidata da monsignor Alberto Brugioni. Il giovane diacono Francesco Parrello, in attesa di ordinazione presbiterale, è nuovo collaboratore nelle parrocchie di San’Anna e San Donato in Lucca.

Area Pastorale Valle del Serchio

Monsignor Giuseppe Andreozzi, 70 anni, è nuovo parroco di Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana, divenendo così responsabile di tutta la Comunità parrocchiale.

Don Michel Murenzi, 63 anni, è parroco di Borsigliana, Dalli Sopra e Dalli Sotto.

Don Alessandro Gianni, 53 anni, è nuovo parroco di Nicciano e San Donnino.

Il diacono Damiano Bacciri, in attesa di ordinazione presbiterale, è collaboratore di Castelnuovo di Garfagnana.

Area Pastorale Versilia

Monsignor Mauro Lucchesi, 66 anni, rettore della Cattedrale di Lucca dal 2013 e da quasi vent’anni delegato arcivescovile per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, è il nuovo parroco di San Paolino in Viareggio, retta negli ultimi 10 anni da don Franco Raffaelli, 81 anni. Nel nuovo incarico monsignor Lucchesi collaborerà col parroco solidale don Salvo Roberto Castro, 65 anni.

Don Luca Andolfi, 48 anni, è parroco della Resurrezione in Varignano-Viareggio dove già da un anno collaborava con don Marcello Brunini, 69 anni, che continuerà ad essere presente nella stessa parrocchia, compatibilmente con l’incarico di direttore spirituale del nuovo Seminario interdiocesano di Pisa.

Monsignor Antonio Tigli, 82 anni, lascia dopo 15 anni la parrocchia di San Giovanni Bosco in Viareggio: don Luigi Bertolucci, 53 anni, è il nuovo parroco. Il giovane diacono Luigi Angelini, in attesa di ordinazione presbiterale e attualmente studente presso l’Università pontificia salesiana di Roma, porterà avanti l’attività di pastorale giovanile nelle parrocchie di San Paolino e San Giovanni Bosco a Viareggio.

Monsignor Tigli, don Raffaelli e don Luigi Sonnenfeld si occuperanno del santuario dell’Annunziata in Viareggio, finora affidato alla parrocchia di Sant’Antonio, cooperando con la comunità di religiose Ascj ivi residente e con l’Arciconfraternita dell’Annunziata, cui è affidata la chiesa patronale della città di Viareggio.

Infine Monsignor Bruno Frediani, 79 anni, don Andrea Ramacciotti, 50 anni, e don Gabriele di Blasi, 30 anni, sono nominati parroci solidali di tutte le parrocchie della comunità parrocchiale di Camaiore, di cui Don Silvio Righi, 61 anni, è parroco moderatore.