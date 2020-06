Al Real Collegio un evento dedicato a Gino Paoli

La celebre canzone Sapore di sale di Gino Paoli, un classico della musica estiva italiana, è stata scelta quale introduzione di un evento audiovisivo promosso dall’associazione Don Franco Baroni onlus.

Tutto è nato da un’idea di Emanuela Gennai che ha condotto l’evento registrato a porte chiuse con i performers: Roberto Borelli, Roberta Citti, Simone Pè, Patrizia Rubino, Giada Paolini, Iris Mariani e Andrea Luca Mandoli.

“All’interno del Real Collegio di Lucca, nel suggestivo chiostro di Santa Caterina, il più antico del complesso, restaurato con grande cura e maestria – spiega Emanuela Gennai – abbiamo voluto rilanciare lo spazio estivo di approfondimento, intrattenimento e cultura frutto della collaborazione tra il Consiglio di amministrazione del Real Collegio e alcune importanti realtà culturali del territorio lucchese. Real Collegio Estate 2020 abbraccerà appuntamenti dall’inizio di luglio a metà settembre con talk show, appuntamenti musicali e teatrali. Il programma sarà reso noto ufficialmente entro la fine di giugno. In calendario anche un paio di eventi musicali e canori promossi dall’Associazione Don Franco Baroni onlus”.

“In questo inizio estate 2020 il sapore tipico della bella stagione resta condizionato da quanto abbiamo vissuto nei mesi invernali e primaverili segnati dalla pandemia da Sars-CoV-2. Una situazione che ha reso diverso il mondo e che ha fatto vivere giorni veramente pigri ma anche di paura e di isolamento. Abbiamo voluto dare un segnale di speranza e di luce – prosegue Emanuela Gennai – per vincere le tenebre della paura che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, quando i bollettini della pandemia indicavano ogni giorno in Italia migliaia di nuovi contagi e centinaia di nuovi decessi. Questo appuntamento ha preso spunto dalla proposta Arcobaleno d’Estate varata per l’ottavo anno dalla Regione Toscana con la partecipazione del quotidiano La Nazione e il supporto di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Anche per noi l’inizio dell’estate deve essere il momento di rialzare la testa e di condividere volti, luoghi e storie della nostra città e della nostra regione. Il nostro è stato un momento di armonia, di luce, di speranza, di ritorno a cantare insieme dopo aver lasciato i balconi, le soffitte, le cantine o i salotti delle nostre case dove abbiamo provato a cantare nei lunghi mesi della chiusura. I due appuntamenti aperti al pubblico nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio si svolgeranno a fine luglio e a inizio agosto”.