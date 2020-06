Lucar dona un’auto alla Croce Rossa di Lucca

Ancora donazioni per la Croce Rossa di Lucca. Grazie alla Lucar Toyota il comitato ora ha infatti una nuova autovettura in comodato d’uso gratuito per fronteggiare l’emergenza Covid-19 che negli ultimi mesi ha visto impegnati tantissimi volontari.

“Questa donazione – commenta il presidente Fabio Bocca – permetterà di continuare a rispondere alle richieste di aiuto che provengono dal nostro territorio. Ringraziamo di cuore Lucar Toyota per esserci ancora vicini in questo delicato periodo di emergenza”.