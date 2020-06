Scuola primaria di Lammari, iniziati i lavori alle aree esterne

Sono iniziati stamani (22 giugno) i lavori per la sistemazione delle due aree esterne di ingresso alla scuola primaria di Lammari. L’intervento che riguarderà, sia l’ingresso principale di via Montale, che quello posteriore di via Lombarda è finalizzato a migliorare il sistema di deflusso delle acque meteoriche attualmente non efficiente ed in grado di smaltire l’acqua piovana con il conseguente formarsi di allagamenti. In entrambe le aree saranno realizzate tubature con pozzetti e griglie di raccolta e smaltimento delle acque e sarà regolarizzato il terreno per renderlo privo di avvallamenti e quindi praticabile in sicurezza. Saranno inoltre revisionati tutti gli scarichi dei discendenti.

I lavori dovrebbero concludersi entro la settimana.

“Si tratta di un intervento importante e atteso che va a risolvere le problematiche relative ad un cattivo deflusso delle acque in entrambe le aree esterne di accesso alla scuola – spiegano l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti e il consigliere comunale Guido Angelini -. Sarà infatti creato un nuovo sistema di deflusso delle acque meteoriche che consentirà di eliminare i possibili allagamenti, permettendo così a studenti e personale scolastico di accedere all’istituto senza disagi e in sicurezza”.

A breve la scuola primaria di Lammari sarà anche interessata da altri interventi di manutenzione, che riguarderanno i servizi igienici. Sarà infatti ristrutturato il blocco bagni posto al primo piano dell’ala ovest con la realizzazione anche di un servizio igienico per persone con disabilità.