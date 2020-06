Uffici regionali all’ex Omni al Campo di Marte, è fatta: affidato il progetto di ristrutturazione

La formalizzazione dell’accordo con l’erogazione del contributo – pari a 850mila euro – è arrivata lo scorso 12 maggio. Adesso l’Asl Toscana nord ovest affida l’incarico per la progettazione del completamento dei lavori di adeguamento della palazzina ex Omni, nel complesso dell’ex ospedale Campo di Marte, per allestire gli spazi che serviranno al trasferimento degli uffici regionali che, attualmente, gestiscono le nuove competenze derivate dalla riforma delle province nelle stanze di Palazzo Ducale.

La Regione Toscana, già nel febbraio scorso, aveva deciso di procedere ad un accordo per il trasloco degli uffici, trasferendo i dipendenti dalla sede della Provincia e dall’immobile in locazione di via Vecchia Pesciatina all’ex Omni, che è di proprietà dell’Asl e che un tempo ospitava, tra le altre funzioni, la centrale operativa del 118 che, come ormai noto, è stata trasferita e accorpata all’ospedale unico della Versilia.

Per completare il trasferimento la Regione ha messo a disposizione dell’Asl i fondi necessari per la ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, in modo da poterlo utilizzare per i successivi 12 anni. Adesso si è aggiunto un nuovo tassello: l’Asl, per un costo di circa 32mila euro, ha affidato la progettazione definitiva alla ditta Intre che si era già occupata della progettazione di alcuni importanti lavori di adeguamento svolti dall’Asl nel 2015.