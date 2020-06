Assemblea dei soci alla Croce Verde di Ponte a Moriano

La Croce Verde di Ponte a Moriano avvisa che lunedì (6 luglio) in prima convocazione alle 21,30 e lunedì 27 luglio in seconda convocazione alle 21,30 è indetta l’assemblea ordinaria dei soci alla sede sociale, in via Vecchiacchi 17 a Ponte a Moriano; con il seguente ordine del giorno: approvazione bilancio 2019; varie ed eventuali

Tutti i soci sono invitati a partecipare.

L’assemblea si terrà nel salone della sede sociale, in caso di partecipazione numerosa nel giardino della sede