Estate al ristorante, già 35 adesioni alla campagna di Capannori

Sono già 35 le adesioni all’iniziativa Estate al ristorante promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confesercenti Toscana Nord e Strada dell’Olio e del Vino, per valorizzare le attività del territorio e i loro punti di forza, quali ampi spazi all’aperto, piatti tipici e menu a chilometri zero.

Una campagna, nata in seno al tavolo di lavoro con il settore ristorazione promosso dal Comune, cui partecipano imprenditori del settore e associazioni di categoria, volta a incentivare le persone a scegliere i ristoranti di Capannori per pranzare o cenare durante questa estate in cui in tanti sono alla ricerca di attività che offrono buon cibo e sicurezza.

“Il buon numero delle prime adesioni a questa campagna dimostra l’interesse del settore della ristorazione nei confronti delle iniziative che promuovono il mangiare bene e in sicurezza – commenta l’assessore al commercio, Serena Frediani -. La qualità dei prodotti serviti, gli ambienti ampi e all’aperto e la serietà degli imprenditori sono i punti di forza che da sempre contraddistinguono i ristoranti di Capannori che con questa iniziativa vogliamo valorizzare, anche come segnale di sostegno e vicinanza nella fase della ripartenza. Invito chi non lo avesse ancora fatto a inviarci la propria adesione”.

Tutti i ristoranti dispongono di spazi all’aperto, come in terrazza o in giardino, mentre molti (22) servono prodotti tipici lucchesi o a chilometro zero.

Questo è l’elenco, suddiviso per le tre zone del territorio.

Zona nord: Pilato, pinsa, birra e gelato, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), pizzeria La Fraga, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), La bottega sulla Fraga, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), osteria Canapino, Marlia (spazio all’aperto), pizzeria Puppo Appera (spazio all’aperto), Segromigno in Monte, Podere Al Carli, Valgiano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Vecchia Osteria Da Batano, San Pietro a Marcigliano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), osteria Da Mi Pa’, Gragnano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Serendepico, Gragnano (spazio all’aperto), agriturismo Al Vecchio Metato, Valgiano, Agriturismo al Vecchio Metato, Valigano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), osteria Da Giomo, Valgiano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Il Corno Rosso, San Gennaro (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Il Ristoro della Fattoria di Petrognano, Petrognano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Locanda Del Noce, Camigliano (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), osteria Da Severino, Matraia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), ristorante Le Colonne, Matraia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Il Matto, Marlia (spazio all’aperto), ristorante Butterfly, Marlia (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto).

Zona centro: ristorante Saloon, Lunata (spazio all’aperto), ristorante L’anfiteatro, Lunata (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Accasatua, Lunata (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Pizzeria Il Fiocco Rosso, Lunata (spazio all’aperto), ostello La Salana, Capannori (spazio all’aperto), r Forino, Capannori (spazio all’aperto), osteria Canaiolo, Lunata (spazio all’aperto), Il Circolino, Pieve San Paolo (spazio all’aperto).

Zona sud: Eno ristorante Micheloni, Guamo (spazio all’aperto), pizzeria Irma, Guamo (spazio all’aperto), ristorante La Cecca, Coselli (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), ristorante pizzeria A Bimbotto (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Cucina dello Scompiglio, Vorno (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), trattoria La Bettola, Vorno (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), La Conca (spazio all’aperto), La Cantina di Alfredo, Colognora di Compito (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto), Il Giardinetto, Colle di Compito (prodotti tipici/km0 e spazio all’aperto).