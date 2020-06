Massarosa, torna la Fiera del riuso, hobbismo e collezionismo

Torna a Massarosa la fiera del riuso, dello scambio, dell’hobbismo e del collezionismo, patrocinata dal Comune di Massarosa e a cura dell’associazione Occhio del riciclone Toscana no profit.

La fiera sarà ospitata in piazza Provenzali (la piazza del mercato) domenica (28 giugno), dalle 8 alle 19: un’occasione per andare a sbirciare tra banchi e stand alla scoperta di oggetti insoliti, curiosità ed oggetti da collezione.

“L’iniziativa – afferma l’assessore alla cultura, Michela Dell’Innocenti – ha avuto grande successo già nelle sue prime esposizioni, poi c’è stato l’obbligato stop a causa dell’emergenza coronavirus. Tanti appassionati del settore aspettavano con trepidazione che la fiera tornasse a Massarosa e finalmente potremmo accontentarli. La fiera – spiega Dell’Innocenti – ha come obiettivo di sensibilizzare e promuovere pratiche che incentivino la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero degli oggetti di uso quotidiano. Pratiche virtuose che l’associazione porta avanti sia con il mercatino vero e proprio del riuso, aperto a tutti i cittadini che sono interessati, sia con laboratori per bambini e adulti per insegnare ‘l’arte del riuso’”.