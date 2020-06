Parchi territoriali e aree naturalistiche: appuntamento on line verso il piano operativo

Prosegue il percorso partecipativo per il piano operativo avviato dal Comune di Lucca. Dopo il successo del primo laboratorio dedicato allo spazio pubblico, sabato (27 giugno) torna il secondo appuntamento dedicato ai parchi territoriali e alle aree naturalistiche. L’appuntamento è dalle 10 alle 13: per consentire ai cittadini interessati una partecipazione in completa sicurezza, i laboratori si svolgeranno attraverso una videoconferenza online.

L’ultimo laboratorio (sabato 11 luglio, dalle 10 alle 13) riguarderà invece l’area dell’ex scalo merci e il mercato di Pulia.

Per partecipare

L’iscrizione, gratuita, è riservata a un massimo di 40 persone per permettere un confronto più interattivo e per dare modo a tutti di partecipare e condividere le proprie impressioni. Le prenotazioni sono raccolte secondo l’ordine di arrivo, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Ai partecipanti saranno inviate tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento dei laboratori e quelle necessarie per accedere alla videoconferenza. L’iscrizione deve avvenire online a questo link.

Il percorso di partecipazione

Il cammino partecipativo avviato dal Comune di Lucca punta a diffondere informazioni e a stimolare un confronto ampio e costruttivo, che coinvolga il maggior numero di cittadini possibile. Per lasciare una proposta, un’opinione, un’idea per migliorare la città è possibile compilare il modulo online.

