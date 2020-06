Centri estivi, un centinaio di domande incomplete: c’è tempo fino a domani

Centri estivi, 600 domande in pochi giorni per le attività organizzate con il Comune di Lucca. Sono questi i dati emersi lunedì (22 giugno) in commissione politiche formative ed esposti dall’assessora Ilaria Vietina.

“Sulle 600 domande arrivate – spiega Vietina – 458 erano complete e sono state ammesse. Alcune non erano idonee perché riguardavano bambini di età diversa da quella prevista, ovvero la fascia 3-14 anni. Più di un centinaio di domande, invece, non erano complete o non erano compilate in modo corretto o mancavano dei documenti. Ora fino a giovedì (domani, ndr) c’è una seconda fase di tempo, fino alle 13, per far pervenire la documentazione o per adeguare la domanda. Il problema è che non abbiamo i dati completi dei richiedenti e stiamo quindi cercando di entrare in contatto con queste famiglie di cui non abbiamo i recapiti diretti”.

Secondo l’assessora Vietina, sulla base delle richieste pervenute fino ad oggi ci sarà per molti la possibilità di raddoppiare le due settimane gratuite di centri estivi fino a completare un intero mese senza contribuzione da parte delle famiglie più in difficoltà economica.

Rimane aperta la questione dei centri per i bambini da 0 a 3 anni: “Stiamo cercando – ha detto Vietina – di realizzare attività gratis a luglio per tutti gli iscritti al nido. Per coloro che si iscrivono ai nidi privati, invece, utilizzeremo le stesse modalità dei centri estivi da 3 a 14 anni, con la contribuzione al servizio parametrato all’Isee”.