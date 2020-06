Ultimo saluto nel parco di villa Bertelli per i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie. Lo scorso 18 e 19 giugno gli alunni degli istituti di Forte dei Marmi, Carducci, Pascoli, Don Milani e Canossiane, si sono ritrovati insieme alle proprie famiglie per festeggiare un simbolico “ultimo giorno di scuola” all’aperto. Nel parco, per l’occasione, è stata allestita una vera e propria aula con maxi schermi attraverso i quali i ragazzi hanno potuto interagire con i propri insegnanti in video collegamento.

L’evento è stato organizzato in pochi giorni dal consigliere Alberto Mattugini, suo primo atto nell’ambito della scuola. Proprio pochi giorni fa, infatti, il consigliere allo sport ed alle politiche giovanili ha ricevuto ufficialmente anche la delega alla pubblica istruzione. “Desidero ringraziare gli uffici comunali, Villa Bertelli, l’istituto comprensivo di Forte dei Marmi e l’istituto Canossiano – ha affermato Mattugini – poiché attraverso la loro collaborazione è stato possibile organizzare questo evento nonostante i tempi strettissimi a disposizione. La mia più grande soddisfazione è stata quella di vedere i bimbi felici di ritrovarsi, leggere poesie, cantare insieme e salutare i propri insegnanti prima delle vacanze e, soprattutto, prima di intraprendere a settembre un ciclo di studi tutto nuovo”.

Agli intervenuti è stata consegnata una lettera di ringraziamento per il comportamento maturo e responsabile che hanno tenuto durante questi mesi per loro così difficili, oltre a una copia dell’opuscolo Dettiamo le regole, una versione illustrata delle regole di sicurezza da seguire in questo periodo di coronavirus. L’opuscolo è stato realizzato dagli alunni della classe 2A della scuola primaria Carducci grazie alla collaborazione con l’Unione proprietari bagni di Forte dei Marmi. All’ingresso di Villa Bertelli sono stati esposti i disegni realizzati dagli alunni della scuola primaria della città cinese di Beijing Changping, che, intenzionati a costruire un ponte di amicizia con Forte dei Marmi, hanno spedito a più riprese mascherine da donare ai bambini, dispositivi che, purtroppo, a causa di intoppi doganali, non sono riusciti a giungere a destinazione.