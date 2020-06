Orsi-La Pira, tre aule in più per la scuola

Via libera all’ampliamento del complesso scolastico Orsi-La Pira di Porcari. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzare una nuova struttura a sud di quella esistente, altamente ecosostenibile, che ospiterà tre aule e i servizi igienici, con ingresso e uscita indipendenti. Il valore della progettazione e dei lavori è pari a 980mila euro.

Nell’edificio nord, inoltre, saranno riorganizzati gli spazi delle segreterie scolastiche e sarà realizzato ex novo un blocco autonomo, con telaio in acciaio, per l’archivio della documentazione cartacea. Saranno rifunzionalizzati anche gli spazi esterni, con aree in gomma colata attrezzate con giochi inclusivi. L’intervento si completerà con alcune ridistribuzioni dei percorsi in ghiaia e con gli orti didattici, che arricchiranno le esperienze formative dei bambini e delle bambine. Il lato del complesso su via Cavanis, infine, sarà riqualificato, con aiuole irrigate e percorsi pedonali.

“Abbiamo deciso di anticipare questo necessario ampliamento – commenta l’assessore all’edilizia scolastica, Franco Fanucchi – in risposta alle necessità di spazi grandi e aperti che l’esperienza del virus ci lascia. Da programma quest’anno avremmo dovuto procedere con il secondo lotto dei lavori di adeguamento sismico: abbiamo invertito le priorità, anche grazie all’ascolto attento delle necessità che gli operatori stessi della scuola ci hanno ravvisato. Contiamo di completare l’intervento entro il 2021, compatibilmente con il sereno svolgimento delle attività didattiche”.

Un corridoio vetrato, leggero, con uscite di emergenza, metterà in relazione l’edificio che ospita la primaria La Pira con il nuovo padiglione da 380 metri quadrati. Uno spazio efficiente a livello energetico, che garantirà benessere ad alunni e insegnanti grazie a specifici blocchi termici e dai materiali pensati per l’involucro. Gli infissi saranno dotati di dispositivi frangisole per ottimizzare l’utilizzo della luce esterna.

Alta tecnologia, infine, per gli impianti: sarà installata una pompa di calore ed una unità di trattamento dell’aria per il rinnovo e la purificazione al 99 per cento, con filtri elettronici efficaci su virus e batteri, fumi, polveri fini, particolato Pm10, Pm2,5 e Pm1. Un sistema che, oltre a controllare l’umidità degli ambienti, permetterà un notevole risparmio di energia con la riduzione delle emissioni in atmosfera. Sulla copertura della scuola sarà predisposto un impianto fotovoltaico, con il quale poter coprire buona parte del fabbisogno dell’edificio riducendo il consumo di materie prime non rinnovabili.