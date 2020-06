Sui social quella foto è stata postata e ripostata: ritrae il leader della Lega, Matteo Salvini, nell’atto di spiegare una maglia con i colori rossoneri. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare a tutti gli effetti quella della Lucchese: ma non è così. A correggerlo, all’indomani della tappa lucchese del suo tour per la Toscana dopo l’investitura di Susanna Ceccardi a candidata presidente, è il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.

Il primo cittadino ha fatto un post dedicato a Salvini, senza nominarlo. Ma sui social era ormai chiaro il riferimento: “Diffidate dalle imitazioni”, ha scritto Tambellini mostrando la maglietta della Lucchese di quest’anno.

Foto 2 di 2



Su quella che qualcuno ha consegnato ieri a Salvini c’era lo sponsor di un autolavaggio di Marlia, che non ha nulla a che vedere con la divisa di quest’anno della squadra promossa di recente in serie C. Un mistero, al momento, come sia andata. Di sicuro si può dire che l’episodio ha dato il fischio d’inizio per un botta e risposta silezioso tra il leghista e il primo cittadino.