‘Viareggio electronica’, arriva il live streaming inedito della torre Matilda

Mercoledì prossimo (1 luglio) alle 19,15 in diretta streaming sulla pagina del Comune di Viaregggio saranno trasmesse immagini e video della torre Matilda. E’ questa Viareggio electronica, la prospettiva inedita del monumento simbolo della città. Sarà inoltre realizzata una versione adattabile ad altre app, quali Instagram e alla messaggistica di Whatsapp, affinché l’evento possa raggiungere più persone possibili anche successivamente. La colonna sonora di questo viaggio è affidata a Lorenzo Lippi aka Lrnz, dj professionista e collaboratore di Radiom2o. Un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale, un evento in streaming, unico nel suo genere, destinato a coinvolgere migliaia di utenti.

“La torre Matilde è uno dei luoghi del cuore di Viareggio, luogo fondante della città intorno al quale la prima comunità si è riunita – spiega l’assessora Sandra Mei -. Dopo i lavori di restauro e l’inaugurazione in musica, che tanto successo ha ottenuto, anche grazie alla condivisione social, lanciamo questo nuovo evento: nuovo ma soprattutto innovativo. Prima di tutto per le modalità che riprendono altre iniziative fatte in Europa e legate al particolare momento post pandemico che stiamo vivendo. Ma anche per il tipo di musica offerta: rivolta ai più giovani che punta a mostrare angolazioni diverse di una stessa cultura, la nostra, orgogliosamente sfaccettata e multiforme”.

“Con Viareggio Electronica ci affacciamo su un panorama internazionale al pari di luoghi consolidati ai quali Viareggio non ha niente da invidiare per bellezza ed opportunità – spiega il Dj – L’auspicio è far conoscere la nostra terra e contestualmente attirare l’attenzione di un mondo musicale che possa vedere in Viareggio una nuova casa”. “La bellezza ritrovata del nostro monumento più antico è l’occasione per promuovere l’intera città anche attraverso la musica che tanto la caratterizza – aggiunge il consigliere Salemi che ha sposato l’evento -. Penso a Puccini ma anche ai numerosi concerti che in questi anni abbiamo ospitato, prima fra tutti l’avventura del JovaBeachParty. Stavolta usiamo uno strumento innovativo per rivolgerci ad un pubblico nuovo: lavorare in questa direzione significa creare indotto nell’interesse dell’economia e dell’appeal della città”.