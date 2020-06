Barga, la Rsa Belvedere sconfigge il coronavirus: nessun caso positivo durante la pandemia

Nonostante la pandemia, il coronavirus non è mai riuscito a entrare nella Rsa Belvedere di Barga, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. I tamponi sui 31 ospiti e 28 operatori hanno infatti sempre dato esito negativo e adesso la struttura diretta da Valter Poli è aperta a nuovi ingressi. Il piano approvato dalla Asl Toscana Nord Ovest prevede infatti che il nuovo ospite si presenti munito di un tampone negativo recente (effettuato quindi non oltre le precedenti 4r8 ore) e venga collocato in una camera singola per un periodo di isolamento lungo 14 giorni. Superata questa fase e in assenza di sintomi, questi potrà finalmente iniziare a convivere con tutti gli altri residenti.

“L’immunità delle nostre strutture al Covid-19 è un ottimo risultato, che premia le buone pratiche di prevenzione adottate fin dal 24 febbraio con rigore e grande professionalità da tutto il nostro personale – commenta Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di Sereni Orizzonti. “La possibilità di accogliere nuovi ospiti è adesso un importante passo sulla strada del progressivo ritorno alla normalità – aggiunge il direttore Poli -. Proprio per questo speriamo che un aggiornamento del dpcm Conte autorizzi al più presto anche gli abbracci degli ospiti coi loro familiari dopo quattro mesi di forzata separazione fisica. Da parte nostra ci siamo già attrezzati per consentire a un solo parente, previo appuntamento, incontri a distanza sotto il loggiato del giardino della residenza”.