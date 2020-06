Campi estivi, a Porcari sport e laboratori per i bimbi

Tre le proposte di attività estive che prenderanno il via a Porcari a partire da martedì (1 luglio). Laboratori creativi, esperimenti scientifici, contatto con la natura, tanto sport e spazio per i compiti scolastici: questa, in sintesi, l’offerta che animerà l’estate dei bambini e delle bambine dai 3 a 11 anni, nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme per contenere la diffusione del Covid-19.

Le famiglie potranno accedere ai voucher messi a disposizione dal Comune, in percentuali diverse a seconda dell’indicatore Isee. Nello specifico, per le famiglie con un’attestazione ordinaria o corrente in corso di validità fino a 11mila euro, il contributo comunale per la retta sarà dell’80 per cento. Con Isee fino a 17mila euro, si otterrà un voucher per il 65 per cento della retta dovuta mentre per un Isee fino a 25mila euro si potrà beneficiare del 50 per cento di compartecipazione. Infine le famiglie con Isee fino a 28mila euro potranno ricevere voucher pari al 35 per cento. I nuclei che non dispongono dell’Isee 2020 possono comunque presentare un’attestazione scaduta nel 2019. I contributi verranno erogati fino a esaurimento dello stanziamento di 27mila euro dedicato alle attività ludico-ricreative per questa estate.

Le tre scuole d’infanzia del territorio si trasformeranno, quindi, in spazi per il gioco e la relazione. La proposta della cooperativa Iris si chiama Happy Summer e si svolgerà nel plesso di via Giannini.

Per conoscerne i dettagli e iscrivere i propri figli si può contattare il numero 0583.210061 o scrivere a happysummerporcari@gmail.com. La cooperativa Odissea, invece, presenta Boom! nella scuola per l’infanzia di via Sbarra. Per le informazioni utili le famiglie interessate possono chiamare i numeri 0583.935251 o 324.5921161 o scrivere a boom@cooperativaodissea.org. Alla scuola di via Boccaione, infine, avranno luogo le attività della cooperativa La luce dedicate ai Piccoli esploratori: per saperne di più si può chiamare il numero 393.8203063.