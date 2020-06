Capannori ha deciso: stop alle sagre per il 2020

Capannori ha deciso: niente sagre nell’estate 2020.

Oggi (25 giugno) il sindaco Luca Menesini ha incontrato gli organizzatori delle sagre di tutti i paesi ed è arrivata l’unanimità allo stop agli eventi estivi.

“Mi sento di dire – dice Menesini – grazie di cuore alle associazioni che da anni organizzano sagre sul nostro territorio, perché hanno tutti deciso che quest’anno non ci sono le condizioni per fare le sagre, perché sagre vuol dire festa, vuol dire ballo, vuol dire paesi che si ritrovano, vuol dire che c’è posto per tutti e così – viste anche le normative anti-Covid19 – quest’anno non potrebbe essere. Quindi per le sagre andiamo al 2021, e saranno ancora più belle.”

“Detto questo – spiega il sindaco – anche come amministrazione ci teniamo che la vita aggregativa e associativa dei nostri paesi si ricomponga un po’ in questi mesi post-coronavirus, dove siamo stati necessariamente lontani. È importante sentirsi comunità, stare insieme nel rispetto delle regole. Pertanto siamo d’accordo che potranno essere organizzate delle cene o altre iniziative di socialità a numero chiuso e solo su prenotazione, perché comunque anche in questo 2020 strano ci siano occasioni di incontro e svago accessibili a tutti”.

“Come amministrazione – conclude – daremo una mano affinché i nostri paesi vivano e le persone stiano insieme in sicurezza. Grazie quindi ai sagristi di Lammari, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Segromigno in Monte e Segromigno in Piano per aver dimostrato ancora una volta che Capannori è una grande comunità. Grazie a tutti e tutte e viva Capannori”.