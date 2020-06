Si appresta a entrare nella fase operativa il progetto Ri-uscire – Superare i processi di impoverimento causati dal Covid-19 con strumenti di solidarietà diffusa, promosso da un’ampia rete di soggetti istituzionali e del terzo settore in tutta la Provincia di Lucca e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

Questa mattina (25 giugno), nel salone dell’arcivescovato di Lucca, è stato infatti sottoscritto il protocollo di intesa che impegna la Provincia e tutti i Comuni del territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e un’ampia rete di centri di ascolto e soggetti del terzo settore alla costituzione di un fondo solidale per la ripartenza che sosterrà percorsi di accompagnamento per persone vulnerabili in seguito alla pandemia.

Il progetto prevede interventi di natura economico-finanziaria grazie al fondo solidale che alimenterà due nuovi strumenti: il Prestito di solidarietà – che garantisce prestiti fino a 2500 euro – e l’Aiuto di solidarietà con cui si erogano prestiti fino a mille euro rimborsabili con lavori di pubblica utilità.

Il tutto va ad aggiungersi alle iniziative del Credito di solidarietà, già operativo da anni e sempre sostenuto dalla fondazione Crl. Numerosi anche gli strumenti di accompagnamento previsti per aiutare nella gestione dei bilanci familiari, offrire supporto nel riattivare possibili percorsi formativi e nell’inserimento lavorativo.

