Pensionati, a luglio arriva la quota aggiuntiva della quattordicesima

Una buona notizia per i pensionati che a luglio riceveranno il pagamento della quota aggiuntiva relativa alla quattordicesima mensilità.

A darne notizia è la Uil Pensionati di Lucca tramite il segretario Guido Carignani: “Con la mensilità di luglio 2020, l’Inps corrisponde a tutti i pensionati in possesso dei requisiti la somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, nata grazie all’accordo tra sindacati e governo siglato nel 2007 ed incrementata ed estesa nel 2017, in seguito al nuovo accordo siglato con il governo nel 2016. Una prestazione fortemente voluta dalla Uilp e dalla Uil, che si configura come un aumento delle pensioni previdenziali di importo più basso e che valorizza gli anni di lavoro e di contributi. Per tutte le informazioni di dettaglio sulla propria posizione, invitiamo i pensionati a rivolgersi ai nostri uffici”.

Ma a quanto corrisponde la somma? Vediamo il dettaglio fornito dalla Uilp di Lucca. Si parte con chi ha redditi che arrivano fino a un massimo di 1,5 quello che è definito come ‘trattamento’ minimo: 436,80 euro per chi ha fino a 15 anni di contribuzione come lavoratore dipendente e 18 anni come autonomo; 546 euro per contribuzioni dai 15 ai 15 anni come dipendente e tra 18 e 28 come autonomi; 655 euro se si superano le predette fasce di contribuzione. Tutto fino al limite di reddito di 10.043,87 euro. C’è poi un altro scaglione che riguarda soggetti con redditi che vanno da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo. Gli assegni di luglio, suddivisi secondo gli stessi precedenti scaglioni contributivi, saranno di 336, 420 o 504 euro fino a un limite di reddito di 13.391,82 euro.