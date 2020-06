Shopping serale in città, tornano i ‘giovedì di luglio’

Torna la prossima settimana l’appuntamento con i tradizionali Giovedì di luglio, serate promosse dal centro commerciale città di Lucca di Confcommercio che prevedono l’apertura fino a tarda ora dei negozi e possibilità per tutti di farsi un giro in città ed effettuare i propri acquisti.

Un evento di lunga data ormai, molto apprezzato dai lucchesi, che mai come quest’anno assume particolare importanza, dopo i mesi del lockdown. “Naturalmente – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini – il nostro primo obiettivo è quello di lanciare un segnale positivo e di fiducia alla città: riproporre i Giovedì di luglio significa compiere un altro piccolo passo in avanti verso un ritorno alla piena normalità. Ecco perché invitiamo sin da giovedì prossimo tutti a recarsi in città, per trascorrervi qualche ora spensierata”.

Ma l’impegno del Ccn non si ferma qua: sono allo studio alcune iniziative in collaborazione con l’amministrazione comunale per agosto, in modo così da raddoppiare le aperture serali settimanali e proporle al giovedì e al venerdì.

“L’1 agosto – aggiunge Pomini – scatteranno i saldi estivi, come noto in ritardo a causa degli effetti del lockdown. Da qua la decisione di raddoppiare poi per tutto il mese le aperture serali. Ma a questo vogliamo affiancare altri eventi ancora in via di definizione assieme al Comune. Non è una estate come tutte le altre e non ce lo nascondiamo, ma certamente faremo il possibile per renderla il più gradevole possibile”.