Allagamenti a Porcari, l’opposizione: “Ottenuti 70mila euro per gli indennizzi ai danneggiati”

Allagamenti a Porcari, l’opposizione commenta l’esito del consiglio comunale di ieri (25 giugno): “Nella seduta – commenta il capogruppo Riccardo Giannoni – abbiamo chiesto ed ottenuto lo stanziamento di 70mila euro a sostegno dei cittadini e delle imprese danneggiate durante l’alluvione dello scorso 17 giugno“.

“La nostra opinione relativamente a ciò che è accaduto a Porcari quel giorno penso sia sufficientemente chiara – prosegue il capogruppo di opposizione – I ritardi, le promesse non mantenute, i geoblock che sono ancora lì da quasi 4 anni e che, invece, ci sarebbero dovuti rimanere solo qualche mese. Chi ora batte i pugni sui tavoli ci chiediamo dove fosse finora. Abbiamo e avremo modo di riparlarne. E lo faremo”.

“Noi intanto, come promesso a caldo in quelle ore ai nostri concittadini – dice ancora Giannoni – ci siamo mossi perché gli stessi ricevano un indennizzo per i danni subiti. Abbiamo chiesto che ciò avvenga nel più breve tempo possibile senza inutili lungaggini. Incalzeremo l’amministrazione comunale perchè sia così. La Porcari che Vogliamo c’è e lavora da sempre, seppur senza ruoli di governo, per il bene della nostra comunità”.