Ascit, via libera all’apertura degli sportelli al pubblico

Dopo il via libera all’apertura delle isole ecologiche, Ascit si attiva con la riapertura degli sportelli al pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, ma che riprenderanno regolarmente a partire dal mese di luglio, sebbene con modalità in linea con le norme sul distanziamento sociale e con l’adozione di misure di sicurezza per evitare il rischio contagio da Covid-19.

Considerata la possibilità che si creino code in attesa agli sportelli o che i tempi di attesa siano superiori allo standard, l’azienda mantiene parallelamente attivi i consueti canali telematici creati con l’inizio dell’emergenza sanitaria per l’esecuzione delle pratiche online (www.ascit.it).

Ecco come fare: per sostituire piccoli contenitori o sacchetti per la raccolta domestica, il magazzino della sede di Lammari è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario 8-12. Presso l’Ecosportello di Lunata gli utenti di Capannori e Montecarlo potranno invece ritirare i sacchetti grigi per il materiale non riciclabile dotati di microchip nel seguente orario: lunedì 15-16,30; martedì e giovedì 8,15-13,30/15-17,30, venerdì 8,15-13,30. All’Ecosportello di Lunata sarà anche possibile effettuare le consuete operazioni di tipo amministrativo relative alla tariffa rifiuti.

Per ottenere il bidone del verde o il composter è necessario inviare una richiesta preventiva online a urp@ascit.it usando il modulo presente sul sito www.ascit.it, nella sessione Scarica moduli: solo così sarà possibile ricevere un appuntamento per il ritiro. Chi non avesse la possibilità di effettuare le operazioni online potrà comunque ritirare il modulo presso un qualsiasi sportello al pubblico, compilarlo, consegnarlo all’Urp di Lammari o inviarlo per posta alla sede di via San Cristoforo 82 a Lammari e riceverà poi la chiamata per fissare l’appuntamento.

Ufficio commerciale: mercoledì e sabato 9-12; Coselli dal lunedì al sabato: 7.30 – 12.30

Ricordiamo che sono temporaneamente chiusi gli sportelli al pubblico di Porcari (all’Aci) e l’Ecosportello di Montecarlo. Per informazioni 800. 942951 (orario 8-14)