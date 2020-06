La ‘cartolina pucciniana’ della Butterfly apre la stagione degli eventi all’aperto del Giglio

Prende il via giovedì (2 luglio) alle 21,30, con la Cartolina pucciniana dedicata a Madama Butterfly, il cartellone di eventi estivi che animerà piazza del Giglio per i mesi di luglio e agosto, e fino alla prima settimana di settembre.

L’edizione 2020 delle Cartoline pucciniane – selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte promosse e realizzate da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro del Giglio e Comune di Lucca – si terrà alle 21,30 in piazza del Giglio e non, com’è accaduto fino allo scorso anno, di fronte al Puccini Museum – Casa natale. Dopo il recital dedicato a Madama Butterfly – che vedrà protagonisti Shoko Okada (Cio Cio San), Tiziano Barontini (Pinkerton) e Ricardo Crampton (Sharpless) insieme a Massimo Morelli (pianista e maestro concertatore) -, avremo Tosca (giovedì 6 agosto) e La bohème (giovedì 3 settembre). Il biglietto per assistere ai recital lirici costa 12 euro, ed è comprensivo del biglietto di ingresso al Puccini Museum – Casa natale.

La programmazione estiva del Teatro del Giglio per l’estate 2020, che prende il via giovedì, diventa off, proponendo appuntamenti tra musica, teatro, incontri e laboratori da vivere all’aperto, in piazza del Giglio e in altri suggestivi luoghi della città e delle periferie. Non una rassegna che nasce da una situazione “emergenziale”, ma un modo nuovo, originale e autentico di riscoprire la piazza, mantenendo come punto fondamentale la centralità culturale e urbanistica del teatro del Giglio, per riappropriarci della città e ritrovarci dopo questo lungo e doloroso lockdown.

Insieme alle Cartoline pucciniane, il Teatro del Giglio propone Piazza del Giglio (rassegna multidisciplinare programmata dal 5 al 30 luglio di fronte al teatro del Giglio, con appuntamenti che si articolano tra incontri, recital lirici, concerti jazz, reading, happening e teatro di strada – biglietto 10 euro) e GiglioLab Estate (narrazioni, laboratori, azioni teatrali con tappeto sonoro per bambini e famiglie dal 9 luglio al 7 agosto all’Agorà, in piazza dei Servi – biglietto 5 euro).

A questi tre cartelloni si affianca il progetto Ape teatrale, ideato e interpretato da Marco Brinzi e Caterina Simonelli (Compagnia IFPrana) e prodotto dal teatro del Giglio: incursioni teatrali che dal 6 al 24 luglio porteranno i “lazzi” di due figure archetipiche della commedia dell’arte, il Dottor Balanzone e Arlecchino, in giro per gli spazi condivisi – le piazze, i baluardi delle Mura urbane e i piazzali delle chiese -, per dialogare ironicamente col pubblico sui temi di attualità quotidiana quali il virus, la distanza imposta, le cure necessarie.

Date e approfondimenti su spettacoli, laboratori e prezzi sono disponibili su www.teatrodelgiglio.it. Per informazioni e prenotazioni, contattare la Biglietteria telefonando al numero 366.6593993 (attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13) o scrivere all’indirizzo e-mail biglietteria@teatrodelgiglio.it.



La programmazione del teatro del Giglio è resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, e realizzata con il sostegno di ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Unicoop Firenze.

Per le cartoline pucciniane, si aggiungono inoltre i due sponsor della Fondazione Puccini: Manifattura Sigaro Toscano e Italia Technology Alliance.