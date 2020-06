Motori, Christopher Lucchesi riparte dal Rally del Casentino

La ripresa dell’attività sportiva motoristica nazionale si avvicina e Christopher Lucchesi, il giovane di Bagni di Lucca, figlio d’arte, da due anni impegnato nel Campionato italiano rally si farà trovare pronto.

L’idea della stagione 2020 di Lucchesi junior era il campionato italiano nella categoria “due ruote motrici”, e quella è rimasta, pur con l’attività sospesa nei mesi addietro a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il programma sarà rispettato, con una Peugeot 208 R2 della bresciana Gf Racing come portacolori della Project Team ed affiancato da Marco Pollicino, la stagione partirà dal rally RomaCapitale del 24-26 luglio ma Lucchesi, in concerto con la squadra, ha deciso di allenarsi alla prima gara che verrà organizzata dopo il periodo di confinamento sanitario, vale a dire il 40esimo Rally del Casentino, a Bibbiena, il 3-4 luglio.

Sarà l’occasione giusta per tornare al volante e riprendere in mano ed a mente tutti gli equilibri necessari per andare poi ad affrontare il primo impegno tricolore capitolino, una sfida anche a livello continentale, in quanto aprirà infatti il Campionato europeo rally.

“Finalmente si riparte – dice Cristopher – Non nascondo che ad un certo punto, nei momenti tristi di chiusura in casa temevo che dovessimo stare fermi tutto l’anno ed invece eccoci che possiamo ripartire. Non sarà certamente tutto come prima, ma voglio dare un pensiero alla Federazione, che a mio avviso ha fatto un grande lavoro per permettere all’automobilismo nazionale di riprendere l’attività. Roma sarà il primo appuntamento stagionale del programma che abbiamo concepito già ad inizio anno, ma abbiamo deciso con la squadra di essere al via del rally Casentino a titolo di test, sono sicuro che sarà un lavoro importante, dopo sei mesi e passa di stop totale. Abbiamo deciso di non essere al via a Lucca, la gara del mio cuore, in quanto è troppo a ridosso della trasferta a Roma, anche il più piccolo problema potrebbe diventare vincolante per correre con tranquillità all’esordio tricolore ed avviare bene la stagione”.

Il 40esimo Rally del Casentino scatterà sabato 4 luglio alle 11,30 dal tradizionale palco partenza di viale Gramsci a Bibbiena e si svolgerà sulla distanza di 100 chilometri di prove speciali divise su tre tratti cronometrati da ripetere due volte. La Corezzo di 19,56 chilometri, la Crocina di 22,28 chilometri e la new entry Rosina di 7,48 chilimetri, prova presa in prestito dal Historic Rally delle Vallate Aretine. La scelta dolorosa di tagliare le prove nella parte alta del Casentino, cioè le classiche Ps Caiano e Barbiano è dovuta alla necessità di rispettare il chilometraggio massimo di tratti cronometrati imposto dai nuovi protocolli (non oltre 100 chilometri) senza però rinunciare alle prove più lunghe e selettive. L’arrivo sarà alle 20,43, sempre in viale Gramsci a Bibbiena.

Christopher Lucchesi, nella sua attività sportiva 2020 sarà ambasciatore del Comune di Bagni di Lucca. Porterà con sé, sui campi di gara e nelle altre iniziative a lui legate, il logo, il patrimonio e la cultura di Bagni di Lucca. Un impegno e una responsabilità importante per il giovane che, onorato di questo patrocinio, si adopererà al massimo possibile per la promozione e la valorizzazione del territorio, diventando anche un riferimento per tantissimi giovani appassionati di auto, di competizioni. Sarà testimonial per la sicurezza stradale, dell’etica sulla strada, per una guida responsabile ed ecosostenibile.

Un progetto quello intorno a Lucchesi jr. che, avvalendosi della Academy Road Safety, si farà promotore di iniziative che coinvolgeranno i giovani, dai bambini ai neopatentati ma anche a chi ha già esperienza nella guida, quindi in prima linea, insieme all’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, su un aspetto molto delicato e purtroppo sempre troppo doloroso per i numerosi incidenti che purtroppo riempiono le cronache nel quotidiano.