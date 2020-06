Riapre in sicurezza lo Spazio Enel di viale Castracani a Lucca

Riaprono al pubblico tutti gli Spazi Enel della Toscana. In questi giorni, infatti, anche i 9 Spazi Enel diretti di Firenze, Lucca (in viale Castracani), Pisa, Livorno, Piombino, Grosseto, Pistoia, Prato e Arezzo sono tornati infatti ad aprire le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel Partner della regione già operativi da maggio, per un totale di circa 80 punti fisici distribuiti sul territorio toscano.

La sicurezza dei clienti e del personale è al centro delle nuove modalità di accesso agli Spazi Enel. Gli ingressi dei clienti, muniti di guanti e mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all’interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L’igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste da Enel Energia.

Per favorire la ripresa delle attività dopo il periodo di lockdown, Enel Energia propone inoltre due offerte per le famiglie e per le imprese, in cui la componente energia è gratis per i primi tre mesi: Open Energy Special 3, con la quale le piccole imprese pagano l’energia a prezzo d’ingrosso, e Scegli Tu Special 3, per i clienti residenziali che possono scegliere tra tre piani tariffari e cambiarli facilmente a seconda delle proprie abitudini di consumo, senza costi aggiuntivi. L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili.

La riapertura degli Spazi Enel integra gli altri canali di contatto, in particolare il contact center e il web, rimasti sempre operativi anche durante il periodo di lockdown per fornire informazioni ai clienti e svolgere regolarmente tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas.

La sede di Lucca sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30.