Cambia la segnaletica orizzontale dei parcheggi in via di Tiglio, nel tratto compreso tra viale Castracani e viale Cadorna. Oggi (26 giugno) sono iniziati i lavori.

Gli stalli passano quindi da sosta libera a sosta a pagamento, tranne una piccola parte nell’ultimo tratto di strada vicino all’incrocio, destinata a disco orario. La decisione è stata presa dalla giunta Tambellini, a seguito di alcune segnalazioni da parte dei commercianti della zona che indicavano dei problemi a trovare parcheggi liberi in quell’area.

Gli stalli blu non sono accolti con favore da molti residenti, che lamentano difficoltà nel parcheggiare le auto vicino alle proprie abitazioni. Alla loro protesta si sono uniti alcuni commercianti che non sono stati avvertiti del cambiamento e faticano a trovare informazioni sulla possibilità di poter sostare in zona durante l’orario di lavoro.