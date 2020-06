Estate in piazza ad Altopascio dopo il lockdown: il centro si trasforma in un giardino chiuso al traffico

Un giardino in pieno centro, chiuso al traffico e aperto alla socialità. Ecco come si presenterà via Cavour nei fine settimana di luglio e in particolare nelle quattro serate del venerdì (3, 10, 17 e 24), quando il paese ospiterà le Notti magiche.

Quattro serate a tema: un vero e proprio tuffo nel passato, che permetterà alle persone di rivivere i favolosi anni Sessanta, gli scoppiettanti anni Settanta, gli stravaganti anni Ottanta e i mitici anni Novanta. Su idea dei commercianti, con l’organizzazione del Centro commerciale naturale e il pieno sostegno e collaborazione dell’amministrazione comunale, via Cavour diventerà quindi una grande area pedonale fino a piazza Tripoli, in stretto collegamento con le piazze storiche, piazza Ospitalieri (dove c’è il cinema all’aperto, Arena Puccini), piazza Garibaldi e piazza Ricasoli.

Il tutto trasformato, per ogni venerdì di luglio, nell’ambientazione ideale delle annate di riferimento, con vetrine tematiche, allestimenti speciali e musica in sottofondo: i negozi saranno aperti in orario serale, quindi sarà possibile fare shopping in notturna, così come i locali si organizzeranno per accogliere i cittadini per un aperitivo, una cena un gelato, sotto le stelle e in completa sicurezza.

“L’idea dei venerdì dei commercianti, con il paese che diventa una grande area pedonale, è già stata sviluppata nelle passate edizioni del Luglio altopascese – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al commercio e alla promozione del territorio, Adamo La Vigna – Quest’anno diventa ancora più attuale e importante, perché permette alle attività commerciali di svolgere il proprio lavoro sfruttando al meglio gli spazi pubblici del nostro paese, provando così a recuperare i mesi di chiusura e offrendo serate conviviali, di armonia e spensieratezza, ai cittadini, altopascesi e non. Stiamo valutando di estendere la chiusura serale del paese non solo per il venerdì, ma anche per il sabato. L’1 luglio, inoltre, prende il via il cinema all’aperto, mentre stiamo lavorando per offrire ulteriori occasioni di svago per agosto. C’è bisogno di questo: di un tocco di leggerezza, per ripartire e ricostruire il nostro paese. Le Notti magiche sono proprio queste: notti di incontro, di unione, di amicizia, di riscoperta, parti integranti della campagna #IoScelgoAltopascio. Per questo ringraziamo tutti i commercianti e il Centro commerciale naturale, nostri alleati in questo percorso di rinascita”.

Dello stesso avviso anche Federica Stefanini, presidente del Centro commerciale naturale, che sta attivamente lavorando con gli esercizi commerciali per ricreare ulteriori e nuove opportunità per attrarre le persone nel centro di Altopascio. “Si parte il 3 luglio con i favolosi anni Sessanta – spiega – e si prosegue per tutto il mese. Via Cavour si trasformerà in un giardino a cielo aperto per riscoprire il piacere di quelle belle serate italiane, passate a gironzolare nel paese riassaporando così la vita di un tempo e rivivendo i valori importanti della solidarietà e dell’unità. Sono le Notti magiche italiane: vogliamo riappropriarci della bellezza dello stare insieme con la possibilità di fare aperitivi, gustare un gelato o una pizza, fare shopping in completa tranquillità, nelle strade del nostro centro storico. Accoglieremo le persone con l’ospitalità che da sempre contraddistingue Altopascio per far passare loro una bellissima serata”.

Foto riferita al 2019 prima dell’emergenza Covid