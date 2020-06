Marchetti al Pd di Altopascio: “Debiti fuori bilancio, restiamo in attesa di spiegazioni”

Debiti fuori bilancio ad Altopascio, Marchetti replica per le rime al Pd: “In relazione alla nota del Pd altopascese diffusa ieri sera, mentre con la cittadinanza tutta rimaniamo in attesa di spiegazioni di merito da parte della giunta comunale Pd circa il debito fuori bilancio non dichiarato in rendiconto 2019, io per parte mia non ho difficoltà a dissipare gli incomprensibili dubbi dei Compagni: io in Consiglio regionale sono il capogruppo di Forza Italia, ho ancora attiva una campagna di manifesti col simbolo di Forza Italia, ogni mia nota regionale parte come capogruppo di Forza Italia. Per le questioni relative al comune di Altopascio, invece, essendo Consigliere comunale per la lista Insieme per Altopascio mi qualifico come tale. Più chiaro di così… non pensavo di dover aggiungere nulla, ma visto che me lo si richiede ecco fatto”.