Recaldin (Lega): “Strage di Viareggio, chi ha sbagliato paghi”

“Il 29 giugno è una data segnata in modo indelebile nelle città di Viareggio” Lo afferma, ricordando le vittime della strage, il commissario provinciale della Lega, Andrea Recaldin, a nome di tutto il movimento, il terribile anniversario che ricorre domani.

“Dopo tanti anni da quella terribile tragedia – afferma -, crediamo che in un Paese civile serio sia giusto e doveroso assicurare le responsabilità a chi non ha vigilato, a chi ha omesso, a chi si e’ reso colpevole. Viareggio è una perla magnifica, della Versilia, della Toscana, dell’Italia. Da quel giorno di 11 anni fa, una cicatrice maledetta ha sfregiato la bellezza di questa città. Nessuno, purtroppo, potra’ mai toglierla, nessuno potrà riportare in vita gli innocenti morti quella notte. Ma la giustizia, quella si: la giustizia è il minimo sindacale”.