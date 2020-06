Un gradito ritorno dopo la sospensione per il lockdown. E’ tornato in città il mercato di Arti e mestieri. A fare visita agli operatori questa mattina (28 giugno) l’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. “Felice che sia tornato anche questo imperdibile appuntamento mensile. Complimenti agli operatori e alla Confesercenti che ha vinto il bando della gestione per l’allestimento, i banchi sono davvero belli”.

