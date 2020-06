La cucina lucchese al centro dell’appuntamento con ‘L’anfiteatro dei libri’

Proseguono gli appuntamenti con l’Anfiteatro dei libri. Domani (30 giugno) alle 17 sempre sulla pagina Facebook della Libreria Ubik si terrà l’incontro sul tema La cucina come promozione del territorio. A parlarne saranno Sandra Lotti, Ilaria Del Bianco e Dino Braga.

“Un ciclo di incontri attraverso il quale abbiamo pensato di mettere a disposizione energie e contributi diversi per ripartire dai libri e per riflettere sul loro valore e il loro inesauribile apporto”. Con queste parole Francesca Fazzi e Gina Truglio di Ubik in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e l’associazione Lucchesi nel mondo introducono l’incontro sul tema.

Sandra Lotti, autrice del volume Il Fornello Raccolta: La cucina della Lucchesia edito da Maria Pacini Fazzi editore, lavora da professionista nell’enogastronomia e ha ideato e dirige una scuola di cucina internazionale che attira studenti e amanti della cucina italiana e lucchese nel nostro territorio. Ha scritto un libro non solo di ricette ma anche di storie, “perché la Cucina con la C maiuscola è un ponte tra culture, che mescola sapori, aromi e conoscenze per raccontare e interpretare il territorio, nella molteplicità delle sue sfaccettature”. Colloquiano con lei, insieme alle organizzatrici Truglio e Fazzi, Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione dei Lucchesi nel Mondo e Dino Braga, ex preside da sempre impegnato nel mondo della scuola e della cultura.