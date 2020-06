È partita oggi (29 giugno), nella sede di Sistema Ambiente e nei centri di raccolta, la distribuzione dei sacchetti gialli e dei nuovi ecocalendari per la nuova raccolta differenziata della periferia di Lucca. Fino al 6 luglio, infatti, chi non è stato trovato in casa e ha ricevuto l’avviso e chi non ha ottenuto il kit, può recarsi nella sede centrale di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18) oppure in uno dei centri di raccolta attivi sul territorio comunale (secondo gli orari classici) e ritirare il materiale necessario.

Per rispondere velocemente all’esigenza dell’utenza, Sistema Ambiente ha allestito dei punti-consegna dedicati esclusivamente alla nuova raccolta differenziata: qui le persone possono ritirare il kit di sacchetti gialli dedicati al multimateriale (dotazione valida per sei mesi) e il nuovo ecocalendario, senza fare code. È possibile ritirare il kit anche per i vicini di casa, per gli amici o per i parenti impossibilitati a spostarsi e a raggiungere una delle sedi indicate: in tutti questi casi è obbligatorio presentarsi con delega e documento d’identità. Qualora i cittadini non avessero nessuno da delegare e fossero nella situazione di non potersi spostare, possono scrivere o far scrivere sulla pagina Facebook di Sistema Ambiente nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di casa: in questi casi sarà l’operatore ecologico a effettuare la consegna direttamente a domicilio.

Foto 2 di 2



La nuova raccolta differenziata della periferia partirà il prossimo 6 luglio. Le novità più importanti sono due: la prima riguarda la separazione del vetro dal multimateriale leggero (plastica e alluminio). Dal 6 luglio, infatti, il vetro andrà gettato nel bidoncino verde oggi utilizzato per il multimateriale (va gettato sfuso, cioè senza sacchetti); gli imballaggi in plastica e in alluminio, invece, andranno conferiti nel saccone giallo distribuito da Sistema Ambiente. La seconda novità riguarda il calendario: il territorio comunale (escluso il centro storico) è stato suddiviso in tre macro-aree,a ognuna delle quali è associato, dal 6 luglio, il nuovo ecocalendario (blu, giallo, rosso).

Chi ha già scaricato l’app Junker, utile per conoscere i giorni di conferimento, per sciogliere dubbi e curiosità su dove gettare i rifiuti “difficili” e per segnalare disservizi o abbandoni sul territorio, lunedì prossimo dovrà ricordarsi di inserire nuovamente la geolocalizzazione: in questo modo l’app assocerà automaticamente l’indirizzo indicato con l’ecocalendario abbinato.

Ecco gli orari per la consegna dei kit fino al 6 luglio.

Sede di Sistema Ambiente (Borgo Giannotti): dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18;

Centro di raccolta di Sant’Angelo in Campo: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. Il punto consegna per i kit si trova subito a sinistra una volta entrati;

Centro di raccolta di Monte San Quirico: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Centro di raccolta di Mugnano: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18;

Centro di raccolta di Pontetetto: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.