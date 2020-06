Cinema, libri e incontri: tre appuntamenti con Vivere Castelnuovo

Nuovi appuntamenti sotto la Rocca Ariostesca, nel cuore della Garfagnana, per la prima edizione di Vivere Castelnuovo, rassegna di letteratura, cinema, musica e teatro, organizzata da Comune di Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, che si svolgerà fino al 9 agosto (ingresso gratuito. Prenotazioni 0583.641007 o email info@castelnuovogarfagnana.org) nella ex pista di pattinaggio di Castelnuovo.

Giovedì (2 luglio) alle 21, per la rassegna Effetto Cinema curata dai ragazzi della Consulta dei giovani di Castelnuovo di Garfagnana, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini (2018) con un intervento del regista con collegamento in diretta. Il toccante racconto dell’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi ha ricevuto, tra vari riconoscimenti, i premi David di Donatello come miglior regista esordiente e come miglior attore protagonista ad Alessandro Borghi.

Venerdì 3 luglio alle 21 ci sarà la presentazione del libro Il piantastorie (Pacini Fazzi) di Marco Pardini. Naturopata, ricercatore, Marco Pardini è un noto studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica. In questo suo primo romanzo – erboristico – come lui stesso lo definisce, ci accompagna come di consueto fra arte natura, storia e tradizioni popolari in un viaggio fra spazio e tempo ai piedi delle Alpi Apuane. Coordina l’incontro il giornalista Fabrizio Diolaiuti.

Sabato (4 luglio) alle 18,30 per Castelnuovo nel Mondo, il ciclo di incontri con eccellenze castelnuovesi che si sono fatte strada, in vari ambiti professionali, lontano dalla loro città, sarà ospite l’esperto di comunicazione Antonio Dini. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa iniziativa – spiega Alessandro Pedreschi assessore con delega a eventi e attività teatrali del Comune di Castelnuovo di Garfagnana – che ha riportato a Castelnuovo personaggi che qui sono nati e che lontano da qui hanno lasciato un segno importante per la straordinaria carriera intrapresa. Castelnuovo nel mondo è l’abbraccio affettuoso ed orgoglioso di una comunità a chi la rappresenta: una rete di professionisti impegnati nei più disparati ambiti (dalla musica alla ricerca scientifica, dalla medicina all’intelligenza artificiale) che intende portare avanti un progetto condiviso e da tutti contaminato per la propria terra natia.”

Tutti gli incontri del ciclo Castelnuovo nel Mondo, voluti dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana, sono condotti dall’assessore Alessandro Pedreschi con la presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi.

Fra le iniziative collaterali di Vivere Castelnuovo da segnalare i centri estivi per bambini e ragazzi che fino al 14 agosto potranno vivere, in totale sicurezza, esperienze formative, culturali e di socializzazione dopo un duro periodo di isolamento forzato. I contributi economici messi a disposizione del Comune di Castelnuovo saranno spendibili presso queste tre strutture: Fattoria didattica Lo Spaventapasseri, Parco Giochi Baby Looney Tunes e campo estivo Crazy Camp.

Inoltre, tra il 6 luglio e il 14 agosto l’amministrazione comunale organizzerà un centro estivo anche per bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni che si svolgerà alla struttura del nido d’infanzia comunale La Nuvoletta. Informazioni e modalità di iscrizioni al sito internet del Comune: www.comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it.

Vivere Castelnuovo è realizzato in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, La bella estate, Iam Friends Festival.

Ingresso gratuito. Prenotazioni al numero 0583.641007 o email info@castelnuovogarfagnana.org.- Info sulla pagina Facebook Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana. Prenotazioni entro due ore prima di ogni spettacolo a partire da ogni lunedì per gli eventi della settimana in corso