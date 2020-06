Montemagni e Pellegrinotti: “Garfagnana, mancano educatori per disabili”

Disabilità, è polemica in Garfagnana. “Apprendiamo con disappunto come a Castelnuovo Garfagnana, i giovanidisabili pare non abbiano a disposizione un idoneo numero di educatori”.

E’ quanto affermano Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle-Garfagnana della Lega: “Una grave lacuna che comporterebbe, quindi, molti disagi a chi, viceversa, deve essere necessariamente seguito in modo attento e scrupoloso. Da quanto riferisce il Confad di zona, Confederazione nazionale famiglie disabili tra l’altro, anche le ore per le attività estive non sarebbero sufficienti. Insomma occorre organizzare e potenziare al meglio questo indispensabile servizio di supporto; Asl e Comune, facciano, dunque, pienamente e rapidamente la propria parte per il bene di questi giovani”.