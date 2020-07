Radiologia e fisioterapia, riprendono in tutta sicurezza le attività al Martini

Riprendono le attività di radiologia e di fisioterapia del Centro Medico Martini, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali in materia a tutela della salute di pazienti e operatori, racchiuse nel percorso Stay Safe del nostro Istituto.

Il percorso Stay Safe prevede :

rigorose misure per l’igiene e la sanificazione di ogni ambiente: i protocolli di igiene e sanificazione sono stati intensificati in ogni area, per garantire la protezione dei nostri clienti.

2. dispositivi di sicurezza e accorgimenti utili per i nostri clienti: per la piena attuazione di un servizio sicuro la collaborazione di ciascuno è indispensabile. Ad ogni cliente è richiesto il rispetto di semplici comportamenti. La presenza di dispositivi di sicurezza è disponibili ove opportuno. procedure di sicurezza per lo staff: il personale del Centro Medico Martini è il cuore del nostro servizio, la sua sicurezza e protezione sono essenziali. Precise disposizioni riguardano il loro accesso al posto di lavoro, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il rispetto di procedure attente nell’esecuzione delle diverse mansioni. sicurezza negli accessi: abbiamo dotato l’accoglienza di ogni elemento che possa consentire la sicurezza dell’ambiente, del nostro cliente e dei nostri collaboratori.

Grazie a questo percorso ed agli investimenti sui nuovi macchinari, i servizi radiologici sono accolti molto bene sia dai medici e dai pazienti.

Ricordiamo che La nuova Risonanza Magnetica Nucleare “big bore” dell’Istituto Radiologico Martini è stato un acquisto importante sia sotto il punto di vista tecnologico che sociale. È infatti dotata di una larghezza del tunnel superiore rispetto alle comuni Risonanze Magnetiche, che permette a pazienti di grandi dimensioni (obesità grave, ascite) e claustrofobici (moltissimi!) di potersi sottoporre ad esame ad alto campo magnetico.

Per alcune patologie, infatti, la Risonanza Magnetica a basso campo non è sufficiente (addome, prostata, encefalo, esami con mezzo di contrasto), ma data l’impossibilità tecnica (il paziente non ci entra) o la presenza di disturbo claustrofobico (il paziente non riesce a restarci per il tempo necessario), l’esame non viene effettuato con la potenza corretta.

Con la nuova Risonanza Magnetica “big bore” il Centro Martini si è completato, ed è in grado di offrire un ventaglio completo di servizi. Per fare un esempio di come la presenza della nuova Risonanza Magnetica ha portato all’ampliamento dei servizi, parliamo della Biopsia Prostatica Fusion. La biopsia prostatica è una procedura mini-invasiva che viene effettuata in anestesia locale o blanda sedazione, in regime ambulatoriale.

Il paziente che effettua la visita specialistica Urologica presso il Centro Medico, e a cui viene consigliata l’esecuzione di accertamento RMN prostata per sospetta lesione tumorale, può effettuare la RMN multiparametrica della prostata presso il Centro. I risultati saranno poi utilizzati, previo invio attraverso il sistema PACS interno, all’ecografo di ultima generazione Esaote MyLab, con cui lo specialista urologo eseguirà la biopsia con tecnica eco-guidata “Fusion”.

A differenza delle normali biopsie prostatiche, che vengono eseguite con tecnica eco-guidata “random”, cioè prendendo pezzettini di tessuto in zone scelte a campione, la biopsia “fusion” si basa sulle immagini RMN precedentemente effettuate, e di fatto il prelievo viene effettuato in modo selettivo sulle zone che mostrano alterato segnale in Risonanza Magnetica. L’accuratezza diagnostica della Biopsia Fusion è quindi superiore rispetto alla tecnica Random, grazie a questo sofisticato sistema di integrazione delle immagini di Risonanza sulla visualizzazione ecografica, una tecnica all’avanguardia e presente solo presso il nostro Centro nella provincia di Lucca.

Lo specialista che ha introdotto questa innovazione è il Dr Novello Pinzi, che insieme al Dr Stefano Torcigliani sono gli specialisti urologi operanti nel Centro.

Anche le terapie manuali e fisiche sono ripartite con i dovuti accorgimenti da parte dei fisioterapisti.

Il Centro è infatti specializzato in riabilitazione, idrokinesiterapia, terapia fisica, rieducazione motoria, ginnastica medica e posturale. Oltre alle prestazioni in Convenzione offre un’ampia serie di prestazioni non convenzionate, grazie al costante aggiornamento tecnologico dei macchinari e alla continua formazione professionale del personale. Le terapie strumentali disponibili sono la Tecarterapia, compex, interX, PST (campi magnetici a segnale pulsante), laser, laser nd yag e lorenz therapy. A queste di aggiungono le Tecniche manuali utilizzate: massaggi, massaggi drenanti, linfodrenaggio, massaggio tecarterapico, terapia manuale.

Con il Percorso Stay Safe gli ambienti e gli ausili sono sanificati ad ogni utilizzo. A tal proposito in palestra sono state applicate sul pavimento delle indicazioni per facilitare la disposizione dei tappetini. Tutte le accortezze necessarie per disinfettare gli ambienti, oltre che gel igienizzanti e spray rientrano nei protocolli quotidiani messi in pratica dal nostro Centro Medico.

Cambiano le modalità di accesso agli spogliatoi volte a regolamentarne i flussi per evitare assembramenti e sono state create zone d’attesa distanziate per chi è in procinto di iniziare la lezione. Entrata ed uscita dalla palestra riabilitativa sono stati ripensati, così da evitare ai partecipanti alle diverse attività di non incrociarsi.

Sono riprese anche le attività di Fisioestetica con tutti i servizi che preparano il corpo all’estate e supportano la cute nell’esposizione al sole: l’epilazione, la radiofrequenza, la pressoterapia e l’elettroporazione.

La Fisioestetica è l’anello di congiunzione tra la medicina estetica e la fisioterapia. Essa utilizza trattamenti non invasivi per la cura del corpo, degli inestetismi della cellulite, delle adiposità, dell’invecchiamento cutaneo. Per iniziare il percorso è utile partire da una valutazione medico-specialistica dalla quale scaturisce il percorso terapeutico più idoneo per il paziente. Il planning terapeutico può comprendere anche terapie fisiche, motorie in acqua o a secco, approfondimenti nutrizionali