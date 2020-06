Riaprono i musei nazionali: ingresso al massimo per 12 persone alla volta

Riaprono domani (1 luglio) al pubblico i musei nazionali di Lucca Villa Guinigi e Palazzo Mansi, seguendo il piano di riapertura graduale dei 49 musei e luoghi della cultura statali della direzione regionale musei della Toscana, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per i visitatori, il personale, gli ambienti e le opere e in linea con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale e della direzione generale musei del Mibact.

Il museo nazionale di Villa Guinigi, museo della città e del suo territorio, fu la dimora di Paolo Guinigi, signore di Lucca dal 1400 al 1430. Percorrendo le sue sale è possibile conoscere la storia della città attraverso la collezione archeologica, con pezzi databili dall’VIII secolo a.C., fino al Settecento, con opere d’arte in prevalenza a soggetto sacro. Il museo nazionale di Palazzo Mansi costituisce invece un documento esemplare di come doveva apparire la dimora di una famiglia di mercanti lucchesi nel Seicento e Settecento. Trasformato alla fine del XVII secolo dai Mansi, che ne erano i proprietari, in “palazzo di rappresentanza”, questo museo-residenza conserva un’importante pinacoteca con dipinti di provenienza medicea dal XVI al XVIII secolo e sezioni museali dedicate all’Ottocento e al Novecento.

A Villa Guinigi potranno entrare al massimo 12 persone contemporaneamente. Prenotazione obbligatoria dal lunedì al sabato allo 0583.496033. Il museo è aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle 12 alle 19,30 (ultimo ingresso alle 18).

Sempre 12 persone alla volte anche a Palazzo Mansi dove non è necessaria la prenotazione. Il museo è aperto al pubblico dal martedì al sabato – ingresso esclusivamente con visite accompagnate una ogni ora dalle 12 alle 18. Il secondo piano del museo e il laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack sono temporaneamente chiusi

Biglietti a 4 euro, ridotto 2 euro. Biglietto cumulativo per i due musei, intero a 6,50 euro, ridotto 3,25. Il biglietto è valido tre giorni. Ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni.

Per entrare è necessario seguire le indicazioni fornite dal personale e attenersi alle disposizioni di sicurezza: rilevazione della temperatura a cura del personale e ingresso vietato in caso di febbre superiore a 37.5 gradi; ingresso con obbligo di mascherina; lavare/igienizzare spesso le mani; rispetto della distanza interpersonale di almeno 1.5 metri; non sostare negli spazi di passaggio; presentarsi alla biglietteria del Museo circa dieci minuti prima dell’inizio della visita.