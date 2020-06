Sabato la riapertura del Vagli Park e della Zip Line sul lago

Da sabato prossimo (4 luglio), la società Vagli park riapre la straordinaria attrazione turistica nel territorio della Garfagnana, a Vagli di Sotto, che da diversi anni richiama migliaia di visitatori e turisti grazie ai suoi aspetti ambientali e naturalistici, ma anche alle sue attrazioni uniche.

In particolare la spettacolare Zip line, lunga 1570 metri e alta fino a 300 metri, che permette di ‘volare’ sulle acque del lago in piena sicurezza. La Zip line del Vagli Park è stata progettata finanziata e costruita da Romei srl di Castelnovo Monti, che ha voluto realizzare un impianto unico nel suo genere e fruibile a tutti: anche le persone diversamente abili. Infatti, per raggiungere la piattaforma di lancio è stata costruita una passerella in acciaio lunga circa 70 metri che transita a 25 metri di altezza da terra. Il personale del parco garantisce l’assistenza al volo e il recupero dei clienti disabili con propri mezzi all’arrivo.

Per fruire della Zip line non ci sono limiti d’età, ma il peso minimo per volare è di 35 chilogrammi.

Riapre anche il Rifugio alpino di Campocatino, alle pendici della Roccandagia, dove per il momento, a causa delle disposizioni anti Covid e relative misure di sicurezza, saranno serviti piatti freddi quali taglieri con prodotti della Garfagnana, gnocco fritto, pane fatto in casa oltre alle pizze cotte nel forno a legna. Oltre al servizio ristorante sono previste confezioni per l’asporto così da poterle consumare nello splendido scenario che offre l’oasi naturale di Campocatino.

Per il momento il parco avventura per i bambini di proprietà del Comune di Vagli rimarrà chiuso in attesa di definire i protocolli di sicurezza anti Covid mentre a breve riaprirà il parco con animali da cortile e selvatici.

Si potrà accedere al ponte sospeso e al parco dell’onore e disonore (un’esposizione di sculture in marmo raffiguranti personaggi dell’attualità) lungo la sentieristica pedonale.

“Quest’anno a causa del virus siamo in ritardo con la ripresa delle attività – riferisce Roberto Romei, presidente della Romei Srl e della Vagli Park – ma cercheremo come sempre di dare il meglio di noi per garantire un buon servizio ai nostri visitatori continuando a lavorare per raggiungere l’ambizioso obiettivo che ci siamo prefissati, lo sviluppo turistico di Vagli e della media valle della Garfagnana”.

Per tutte le informazioni sulle attività e gli orari del Vagli park è possibile visitare il sito, scrivere a info@vaglipark.it, mentre per il ristorante è consigliabile prenotare al numero 347.4948453, così da permettere al personale di organizzare al meglio il servizio per i clienti.