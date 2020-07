A Bagni di Lucca wi-fi gratis per cittadini e turisti

E’ stata creata una zona wi-fi gratuita a Bagni di Lucca per gli edifici dell’ente e delle piazze antistanti che sarà attiva da oggi (1 luglio).

Il Comune ha partecipato al bando europeo denominato Wifi4Eu arrivando tra i primi ed aggiudicandosi il contributo di 15.000 euro. Il bando prevedeva di poter creare delle zone con connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l’Europa.

A seguito di valutazioni tecniche e logistiche è stato deciso di creare un collegamento digitale tra il Palazzo Comunale, le sale del Circolo dei Forestieri, il teatro e la biblioteca che permettesse di avere una zona wifi sia all’interno dei palazzi che nelle piazze antistanti. Ne è derivato un progetto ambizioso che vede la copertura della quasi totalità del centro di Bagni di Lucca Villa e dei suoi spazi pubblici; un’infrastruttura tecnologica a disposizione dei cittadini del comune e dei suoi visitatori.

Da oggi si potrà navigare liberamente semplicemente accedendo alla rete BagnidiluccaWifi4eu.