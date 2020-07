Bartolomei (Lega): “Capannori, attività in crisi nera ma la commissione non si riunisce”

“L’emergenza determinata dal coronavirus sta comportando seri problemi anche nel nostro comune, ma qualcuno sembra non accorgersi del tutto, visto che l’apposita commissione non si è ancora riunita post covid19″. la denuncia arriva da Salvadore Bartolomei, capogruppo in consiglio comunale della Lega a Capannori.

“Assieme ai colleghi consiglieri Ilaria Benigni, Domenico Caruso, Bruno Zappia, Gaetano Spadaro e Giuseppe Pellegrini, abbiamo, quindi, coinvolto Elisa Montemagni, nostro Capogruppo in Regione – prosegue il consigliere-organizzando, dunque, un sopralluogo in uno dei centri commerciali del territorio. Ci siamo, pertanto, resi conto personalmente delle grosse difficoltà che molti commercianti stanno, attualmente avendo, con cali di fatturato anche piuttosto evidenti”.

“Non è, pertanto, accettabile – sottolineano Montemagni e Bartolomei – che la commissione competente sia stata convocata solo due volte in un anno e mai dopo la fase post- covid. Questo denota una mancanza di attenzione e di strategia verso gli operatori del settore. I commercianti del centro storico chiedono solo una maggiore comprensione; diversi di loro, ad esempio, si sono giustamente lamentati delle iniziative che l’amministrazione locale ha in programma solo e soltanto nella piazza del Comune. Da parte nostra continueremo, come fatto in questi mesi, ad affrontare, nelle idonee sedi istituzionali, tutte le tematiche attinenti al vitale comparto, sperando che, qualche volta, qualcuno ci ascolti”.