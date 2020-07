Capannori, bando per i voucher per i centri estivi

C’è tempo tempo fino al 10 luglio per presentare domanda per ottenere il voucher a parziale copertura del costo di frequenza dei centri estivi 2020. Un’agevolazione economica promossa dall’amministrazione Menesini per sostenere le famiglie con figli da 0 a 14 anni che frequentano attività nel periodo da giugno a settembre che si svolgono a Capannori o in altri Comuni.

Il voucher ha un valore che varia da 100 a 250 euro ed è rivolto ai nuclei familiari residenti a Capannori; è commisurato al valore Isee che comunque non può superare i 25.000 euro. Per usufruire del beneficio le famiglie devono aver iscritto il figlio ad attività estive che rispondono ai criteri fissati dalle linee guida nazionali per un periodo non inferiore alle due settimane, anche non consecutive. I voucher erogati dal Comune sono cumulabili con altre forme di sostegno pubblico alla frequenza dei centri estivi come, ad esempio, il bonus Baby Sitter Inps solo a condizione che la somma degli importi erogati sia uguale o inferiore alle spese realmente sostenute per l’iscrizione.

Il bando, la modulistica e le informazioni sulle modalità di presentazione delle domanda sono pubblicati sul sito web dell’Ente www.comune.capannori.lu.it. Per ulteriori informazioni sul bando è possibile anche scrivere a campiestivi@comune.capannori.lu.it o telefonare per la fascia di età 3-14 anni al numero 0583/428442 o al numero 0583/428757 per la fascia di età 0-3 anni.