Dal 3 al 5 luglio torna il PreMeeting di Loano, appuntamento online

Dal 3 al 5 luglio si apre la quinta edizione del PreMeeting di Loano. Un’edizione speciale, prevalentemente digitale, dell’evento che anticipa il festival dedicato all’“amicizia fra i popoli” organizzato dal 1980 dalla Fondazione Meeting di Rimini.

La kermesse loanese, promossa e realizzata dall’associazione Cara Beltà, quest’anno sarà realizzata in streaming online alla Marina di Loano e potrà essere seguita sui canali web e social della manifestazione. Non per questo, tuttavia, mancheranno le testimonianze delle voci più significative del panorama culturale, sociale, religioso ed economico nazionale che dialogheranno sul tema “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”.

Partendo dalla celebre e bellissima frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel, gli ospiti rifletteranno su quella meraviglia che a volte la realtà ci desta e senza la quale tutto diventerebbe opaco, scontato, il nostro io si ridurrebbe alle nostre capacità e alle nostre performances, e alla fine, tristemente, alla nostra incapacità e ai nostri insuccessi.

Nell’epoca del nichilismo diffuso, in cui l’insensatezza è come un fumo passivo che respiriamo senza neanche capire qual è l’origine del nostro sottile disagio, tutto il problema umano – e con esso i tanti problemi del mondo – si concentrano in questa possibilità di stupirci ancora.

Ed è per questo che il PreMeeting mette a tema nella serata inaugurale di venerdì 3 luglio proprio il tema della meraviglia.

L’appuntamento, alle 21.15, vedrà impegnati Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting di Rimini, e don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. Nell’incontro si parlerà sia del tema del meeting sia della testimonianza della vita dal carcere di Padova, dove in una condizione di vita drammatica, tra uomini che hanno commesso delitti e reati gravissimi, si può ancora incontrare la speranza di una nuova vita, non una volta usciti dal carcere ma già lì dentro, come possibilità reale e concreta nel presente.

L’evento proseguirà sabato 4 luglio con due incontri: il primo, alle 18, è intitolato “Rispondere al bisogno per condividere il senso della vita” e vedrà la partecipazione di Ernesto Olivero, fondatore Sermig, Andrea Franchi, presidente Banchi di Solidarietà, e Martina Isoleri, consigliere comunale Albenga. Il tema è quello della solidarietà e dei bisogni, perché spesso un bisogno materiale non è soltanto il bisogno di un bene specifico ma nasconde un bisogno più profondo, di compagnia e di senso per la vita. Il secondo, alle 21.15, porta come titolo “Il risveglio dell’umano” e vedrà prendere la parola a don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Mauro Magatti, docente di sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Chiara Giaccardi, docente di sociologia della comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. A tema la presentazione del libro di don Julián Carrón: Il risveglio dell’umano, nato dalla sfida che la realtà del Coronavirus ha posto a tutti noi: domande inattese e pensieri e paure che non sapevamo nemmeno di avere. Ci siamo resi conto di vivere in una “bolla”, in cui, inattaccabili, avevamo aggiogato le sfide della vita, e ora, ci ritroviamo più vulnerabili che mai.

Il PreMeeting di Loano si chiuderà domenica 5 luglio con altri due interessanti appuntamenti: alle 18, Amedeo Capetti, medico infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Greta Stella, fotografa e volontaria Croce Rossa, recentemente nominata Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella, lasceranno le loro “Testimonianze da un tempo vertiginoso”. Ascolteremo quindi l’esperienza di chi ha vissuto l’emergenza sanitaria in prima linea sia curando i malati sia documentando quanto stava accadendo attraverso lo strumento della fotografia. Alle 21.15, Fausto Bertinotti, politico e scrittore, Massimiliano Salini, Eurodeputato e Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, discuteranno su “Quale futuro per l’Europa?” Perché se in questi mesi si è parlato molto di Europa, l’Europa è ancora la casa comune? Possiamo ancora aspettarci una solidarietà tra popoli europei? L’Europa sarà in grado di accogliere questa sfida nuova e affrontarla ponendo nuove basi per il futuro? Gli esperti metteranno a tema queste domande e tanto altro con tre ospiti che da diverse storie ed esperienze proveranno ad affrontare questi temi senza pregiudizi o preconcetti.

Per seguire la diretta streaming degli eventi vai su https://www.carabelta.it/ o sui social https://www.facebook.com/PreMeeting/.

Gli eventi live di venerdì e sabato sera saranno trasmessi anche sulla pagina Facebook di Lucca in Diretta.