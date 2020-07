ApeWine è la risposta creativa a un momento storico ed economico unico, che l’associazione Grandi Cru della Costa Toscana, con Event Service Tuscany, ha scelto di proporre al grande pubblico degli amanti del vino. Il marketing territoriale si unisce alla promozione commerciale in un percorso tra piazze, eventi, rassegne, cantine per raccontare, attraverso i vini, le storie di uomini e donne, i vigneron, che rendono unica la produzione enologica di Costa Toscana.

La scelta del mezzo non è casuale: un’Ape Piaggio, una storia di eccellenza che ha avuto inizio nella provincia di Pisa ed è divenuta un mito conquistando mercati in tutto il mondo. L’Ape, un autorevole ambasciatore nei vari paesi così come i grandi vini delle province bagnate dal Tirreno, tra cui spicca quella di Lucca.

La personalizzazione, curata dall’azienda leader nel settore Street Foody, ha reso un mezzo nato per il trasporto delle merci, una vera enoteca itinerante dotata a bordo di cantinette, lavello, impianto elettrico, pianali e vetrine a norma delle attuali leggi igienico sanitarie. Esteticamente richiama il “musetto” dell’Ape calessino degli anni ’60, con la sua immagine legata ai fotogrammi dei divi di Hollywood in villeggiatura nelle isole del Mediterraneo o nella nostra Versilia. Il colore richiama il tipico verde di serie nella prima “Ape cassone” degli anni Cinquanta, quando il mezzo era una semplice Vespa con un cassone rimorchio sul retro.

“Da molto tempo l’associazione opera per diffondere la cultura della Costa Toscana – spiega Ginevra Venerosi Pesciolini, presidente dell’Associazione – e in questo periodo di una riflessione “forzata” ma costruttiva ci ha dato la determinazione di trovare nuovi modi di promuoverla. I vini della Costa Toscana potranno raggiungere i principali luoghi turistici e i più importanti eventi del nostro territorio e, ci auguriamo, da qui partire per un viaggio oltre i confini della nostra regione”.

“ApeWine sarà aperta a molte attività: delivery, catering, tasting, shop e eventi. Stiamo riscontrando un’entusiastica accoglienza da parte di tutti i soggetti, pubblici o privati, ai quali proponiamo il mezzo. Ringraziamo gli amministratori dei vari comuni e enti che ci incoraggiano e sostengono aprendo piazze e monumenti alle degustazioni de I Grandi Cru. Siamo particolarmente vicini a tutto il mondo della ristorazione con il quale stiamo già attivando sinergiche attività perché con creatività ed entusiasmo si risponda a questa difficilissima stagione” racconta Alessandra Guidi, project manager di Event Service Tuscany.

Il logo, creato dall’agenzia MemphreMagog, presenta “ApeWine. Street Wine since 2020”. Questo è un anno zero, per il progetto enoteca, ma anche, più in generale per il mondo vino. Un anno di ripartenza. ApeWine si augura di percorrere una lunga strada senza comunque dimenticare il fatidico Venti Venti della sua nascita.

La partenza del viaggio di Ape Wine avverrà nella piazza più famosa della città di Lucca, piazza Anfiteatro, nei giorni 3, 4 e 5 luglio dalle 18 alle 22.

Seguirà un ricco calendario che sarà consultabile nelle pagine dei siti www.apewine.it e www.grandicru.it oltre ad essere accessibile nelle pagine Facebook de I Grandi cru della Costa Toscana e Event Service Tuscany.

(notizia in aggiornamento)