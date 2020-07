Chi pensava che in questa strana estate le attività estive fossero meno frequentate rispetto agli scorsi anni si sbagliava di grosso.

Nonostante i tempi strettissimi, tutte le difficoltà organizzative per allestire una macchina che richiede mesi di lavoro per poter partire e tutte le giuste restrizioni in materia di sicurezza sanitaria, non poteva mancare all’appello il Summer Soccer Village, che riconosce l’impegno da parte delle istituzioni comunali di Lucca e Capannori, che hanno messo a disposizione delle associazioni le scuole e le palestre comunali.

La Asd Sport& Fun, interpellata più volte dalle varie istituzioni cittadine per un confronto su come si potessero allestire attività in questo periodo di emergenza sanitaria, ha messo tutta la sua “potenza di fuoco” organizzativa ed ha aperto ben 5 strutture permettendo così a molti bambini di poter partecipare al Village.

Le varie sedi sono tutte a numero limitato di partecipanti in base alla grandezza della struttura; ampi spazi all’aperto, strutture provviste di tutti i comfort e uno staff come sempre qualificato e professionale, sono le carte vincenti di un’attività che dura da 20 anni e che sta riscontrando un enorme successo.

Il Centro sportivo Vignini, la Palestra di San Marco, il Campo sportivo di Antraccoli, il Campo sportivo e la Palestra di San Concordio, il circolo sportivo El Nino alla Santissima Annunziata, sono le varie location dislocate sul territorio.

I bambini divisi in gruppi in base all’età, possono finalmente giocare, saltare, ballare e fare sport nel rispetto di tutte le norme del Dpcm, seguiti settimanalmente dai soliti istruttori. Le prime tre settimane di attività sono state sold-out in tutte le strutture e le tantissime richieste pervenute per tutta l’estate saranno sicuramente soddisfatte dall’organizzazione.

Il Summer Soccer Village si conferma quindi anche quest’anno l’attività estiva più frequentata della piana Lucchese, ma soprattutto una realtà storica del settore, garanzia di serietà e professionalità.

Per informazioni sul Summer Soccer Village: www.sportandfun.it fb: summersoccervillage