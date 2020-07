Via al cinema all’aperto alla Cittadella del Carnevale

Inizia venerdì (3 luglio) la rassegna di cinema all’aperto alla Cittadella del Carnevale di Viareggio. Il primo film in programmazione è la pellicola d’animazione Trolls – World Tour. La proiezione inizierà alle 21,30. Ma già dal tardo pomeriggio la Cittadella sarà animata con le attività del Museo del Carnevale e laboratori per bambini.

Cinema sotto le stelle

L’arena all’aperto di piazza Burlamacco, al centro della Cittadella del Carnevale, si trasforma in un suggestivo cinema sotto le stelle. Ecco la programmazione dei prossimi giorni, a partire da venerdì.

Venerdì 3 la rassegna si apre con il film Trolls – World Tour di Walt Dohrn, David P. Smith, con Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre, Anna Kendrick, Justin Timberlake.

Sabato 4 è in programmazione il film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. Un film con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Serra Yilmaz.

Domenica 5 si proietta il film I Miserabili di Ladj Ly. Un film con Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly.

Lunedì 6 è in programma il film Parasite di Bong Joon-ho. Un film con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang.

Martedì 7 si proietta il film L’uomo invisibile di Leigh Whannell. Un film con Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Harriet Dyer.

La rassegna proseguirà fino al 31 agosto. Tutte le informazioni sulle pellicole in programmazione, i cast e le trame sul sito ilcarnevale.com. Il biglietto di ingresso intero costa 6 euro, 5 euro il ridotto. Per chi lo acquista online è di 5 euro. Per le anteprime e le prime visioni l’intero costa 7,50 euro, il ridotto 5,50 euro. Biglietteria online su viareggiocinema.com

Musei aperti di sera

Apertura del Museo del Carnevale nelle serate di cinema all’aperto, dalle 18 alle 21,30. Ad accogliere i visitatori la linea del tempo che, attraverso testimonianze artistiche, racconta la tradizione del Carnevale in Europa dal 1500 fino al 1873, quando un corteggio mascherato invase la via Regia, cuore storico di Viareggio. Mentre al primo piano modellini e bozzetti raccontano l’evoluzione dell’arte di costruire le opere allegoriche da parte degli artisti del Carnevale di Viareggio.

Il biglietto di ingresso costa 3 euro. Ingressi con un massimo di 13 persone compresenti ogni 40 minuti, prenotazione al 342.9207959 anche con messaggistica WhatsApp.

Visite guidate ai musei

Venerdì 3 è possibile partecipare a visite guidate al Museo del Carnevale e all’Espace Gilbert dove la grande ballerina alta 13 metri accoglie i visitatori in un percorso tra elementi delle costruzioni del passato. Due i turni di visita: il primo alle 18,40 e il secondo alle 20,20 per un massimo di 10 partecipanti per turno. La prenotazione è obbligatoria anche con messaggistica WhatsApp, al numero 342.9207959. Possibilità di pagamento anticipato online con servizio gratuito Nexi.

Le visite guidate sono in programma (massimo 10 partecipanti, sempre su prenotazione allo stesso numero) anche tutti i sabati mattina di luglio e di agosto (a partire da sabato 4). Dureranno un’ora e si svolgeranno alle ore 10 e alle ore 11,20. Il biglietto costa 5 euro, ingresso gratuito fino a 5 anni.

Laboratori per bambini

Tante occasioni per tutti i bambini di divertirsi con l’arte, la creatività e la cartapesta durante l’estate in Cittadella. Si comincia venerdì 3 con due laboratori. Il primo è in programma la mattina: alle ore 10 e alle ore 11,20 (due turni con un massimo di 10 partecipanti). All’interno dell’Espace Gilbert, con carta, matite e colori i bambini si potranno divertire con attività creative e di disegno delle opere del Carnevale. Questi laboratori, della durata di un’ora, sono rivolti a bambini dai 6 anni di età. Il biglietto per partecipare costa 5 euro ed anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione (anche con messaggistica WhatsApp, al numero 342.9207959). Già sold out i laboratori di circo e giocoleria dalle 18,30, promossi dall’associazione Kproduction di Claudia Sodini. I prossimi sono in programma il 12 e 22 luglio. La partecipazione in questo caso è gratuita, ma solo su prenotazione scrivendo a: CircoKproduction@gmail.com.