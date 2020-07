Borgo, inaugura il nuovo info point al Ponte del Diavolo

Domani (3 luglio) alle 17 al Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano, si terrà l’inaugurazione della nuova struttura che ospita l’Info Point, istituito e fortemente voluto anni fa dalla amministrazione comunale e dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio.

Si tratta di un’iniziativa importante perché negli anni questo punto informazioni, che adesso avrà anche una nuova veste, ha incrementato notevolmente il flusso turistico sia all’interno del centro storico che nelle numerose frazioni. “È nostra intenzione – dice il sindaco Patrizio Andreuccetti – cercare di migliorare i collegamenti tra il Ponte, le frazioni ed i siti turistici e storici del territorio, soprattutto in un periodo come questo (post – Covid19) dove le nostre zone sono molto richieste, poiché permettono di vivere vacanze in totale sicurezza in splendidi paesaggi toscani”.

Venerdì sarà anche l’occasione per presentare in anteprima i lavori di restauro del Ponte del Diavolo, che verranno realizzati anche grazie alla collaborazione con Enel Green Power, la quale provvederà allo svuotamento dell’invaso per consentire lo svolgimento delle operazioni. L’attività avverrà con la massima attenzione alla salvaguardia della fauna ittica e dell’ambiente, con le modalità ed i monitoraggi indicati nel decreto autorizzativo emesso dalla Regione Toscana. L’azienda stessa darà informazioni con apposita comunicazione non appena saranno definiti i tempi e i dettagli tecnici dell’intervento.