Montemagni (Lega): “Stagionali rischiano di pagare un conto salato”

Lavoratori stagionali messi in crisi dal coronavirus, la Lega suona la sveglia alla Reione. “E’ormai tristemente conclamato – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – che il settore turistico sia tra i più danneggiati dall’emergeza Covid-19″.

“In tale complessa situazione – prosegue il consigliere – pensiamo, dunque, alle migliaia di lavoratori stagionali che solitamente operano nelle varie strutture versiliesi; questa estate, in gran numero, si parla di almeno il 50%, rischiano di non essere impiegati, con tutte le inevitabili e drammatiche conseguenze del caso”.

“Un prevedibile minore afflusso di villeggianti, comporterà, purtroppo – precisa l’esponente leghista- una contemporanea e drastica riduzione del personale negli alberghi, nei ristoranti e nei bar. Nel frattempo come ha ben rilevato la Federalberghi locale, la Regione Toscana non ha minimamente supportato la costa con mirate attività promozionali, magari pure a livello mediatico, come, invece fatto da altre amministrazioni regionali. Insomma si richia veramente che, a settembre, continuando così le cose, la Versilia debba pagare un conto molto salato, anche per la colpevole apatia di qualcuno”.