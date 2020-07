Grande partecipazione nel pomeriggio di ieri (3 luglio) per l’inaugurazione del nuovo infopoint al Ponte del Diavolo nel territorio di Borgo a Mozzano. A fare gli onori di casa il sindaco Patrizio Andreuccetti ma sono stati tanti gli esponenti politici e istituzionali che non sono voluti mancare per l’occasione: il senatore Andrea Marcucci, il consigliere regionale Stefano Baccelli, l’assessore del Comune di Lucca e candidata in pectore per le regionali Valentina Mercanti e l’ex sindaco di Careggine e segretario territoriale del Pd, Mario Puppa, anche lui lanciato verso Firenze. Presenti anche le autorità militari del territorio.

Tutti hanno sottolineato l’importanza della struttura per la promozione del territorio e la sua valorizzazione, tanto più in tempi difficili come quelli successivi all’emergenza Covid.

L’occasione è stata anche propizia per inaugurare ufficialmente i lavori per il restauro del Ponte del Diavolo. Sindaco e amministratori hanno anche ‘bagnato’ l’evento con un giro in gommone sulle acque del Serchio sotto il Ponte del Diavolo.